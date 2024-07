Communiqué de presse - SPIE signe un accord pour l acquisition de OTTO LSE

Cergy, le 17 juillet 2024 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de c.87 % de Otto Life Science Engineering GmbH en Allemagne. SPIE prévoit de finaliser la transaction au troisième trimestre 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles, parmi lesquelles l'approbation des autorités allemandes de la concurrence.

Basée à Nuremberg en Bavière, OTTO LSE a été fondée en 2017 et opère depuis 6 agences en Allemagne. L’entreprise est spécialisée dans les services et projets de type EPC (engineering, procurement & construction) dédiés aux sites de production et aux laboratoires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. OTTO LSE se distingue par son offre unique de solutions clés en main et bénéficie d'une expérience solide en matière de projets dans ce secteur. La société couvre l’ensemble de la chaîne de valeur (de la planification à la conception en passant par la mise en service et la requalification) avec des compétences de haut niveau et un savoir-faire unique offrant des solutions à forte valeur ajoutée dans la conception de processus dans les milieux stériles, les salles blanches et la gestion des technologies associées au bâtiment, pour une clientèle de premier plan. Présente sur un marché très dynamique et avec une prédominance des solutions à forte valeur ajoutée dans son portefeuille d’activités, OTTO LSE offre un niveau de rentabilité très élevé et récurrent (marge d’EBITA supérieure à 20 %).

Avec environ 140 employés hautement qualifiés, OTTO LSE a généré un chiffre d’affaires proche de 75 millions d’euros en 2023.

Avec cette acquisition, SPIE renforce sa présence sur les secteurs attractifs et dynamiques de la pharmacie et de la biotechnologie.

Le multiple de la transaction ressort en dessous de 8x l’EBITA attendu en 2024. L’acquisition se traduira par une relution sur le BPA du Groupe dès la première année d’intégration. L’acquisition sera financée avec les ressources financières existantes du Groupe tout en maintenant une politique financière disciplinée en matière de levier d’endettement financier.

SPIE détiendra c.87 % du capital, tandis que les c.13 % restants seront détenus par l’équipe actuelle de direction qui reste en place et contribuera activement à la poursuite du développement des activités. L’accord prévoit des mécanismes d’options d’achat et de vente sur ces c.13 %.

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, a déclaré : « L'acquisition d'OTTO LSE permet à SPIE d'accélérer sur le marché très dynamique de l'EPC pour les clients des industries pharmaceutique et biotechnologique, avec un acteur reconnu bénéficiant d'un positionnement à très forte valeur ajoutée. Le savoir-faire unique de l'entreprise, combiné à ce positionnement, contribue largement au niveau très élevé et récurrent de rentabilité. Cette opération renforcera la position, l'expertise et le portefeuille clients de SPIE dans les Services à l’Industrie en Allemagne. Nous sommes ravis d'accueillir la direction d'OTTO LSE et son équipe au sein de SPIE. »

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a commenté : « Avec OTTO LSE, nous poursuivons le développement de notre expertise en Allemagne sur des marchés très porteurs et nous sommes ravis d'accueillir l’équipe de direction et ses collaborateurs hautement qualifiés. Cette combinaison permettra de développer davantage l'activité et de renforcer notre positionnement en Allemagne. »

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

Le groupe SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

SPIE

Pascal Omnès

Directeur de la communication Groupe

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11

pascal.omnes@spie.com SPIE

Audrey Bourgeois

Directrice des relations investisseurs

Tél. + 33 (0)1 34 41 80 72

audrey.bourgeois@spie.com



Laurent Poinsot & Claire Doligez

Tel. + 33 (0)1 53 70 74 70

spie@image7.fr

