EcoVadis et S&P : SPIE dans le premier décile de son secteur en matière de RSE

Cergy, le 9 novembre 2022 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, obtient la médaille d'Or au classement EcoVadis 2022 pour la 8ème année consécutive et pour la 1ère fois, la notation « avancée » pour son évaluation carbone. SPIE améliore également sa notation CSA chez S&P et se hisse parmi les 6% les mieux notés de son secteur.

EcoVadis, plateforme de référence en matière de notation RSE, évalue SPIE sur 4 grandes thématiques : « environnement », « social et droits de l'Homme », « éthique » et « achats responsables ». La médaille d'Or, attribuée pour la 8ème année consécutive, traduit les engagements et les réalisations du Groupe sur chacun de ces thèmes et sa capacité à maintenir un niveau d'excellence dans un contexte d'exigence de plus en plus élevé.

SPIE a également obtenu un score global de 54/100 dans la notation CSA (Corporate Sustainability Assesment) de Standard & Poor's. Cette amélioration de 5 points hisse l'entreprise parmi les 6% les mieux notés de son secteur.

SPIE, pionnier du reporting d'alignement à la Taxonomie européenne en France, s'est fixé pour objectif de réaliser 50% de sa production sur des activités contribuant de manière significative à atténuer le changement climatique selon le référentiel de la Taxonomie. En 2021, 42% de son chiffre d'affaires était aligné.

SPIE s'est par ailleurs engagée à réduire sa propre empreinte carbone sur une trajectoire 1,5°C validée par l'initiative Science Based Targets (SBTi) :

Le Groupe a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par ses activités (scopes 1 et 2) de 25 % par rapport à 2019. De nombreuses actions sont déjà mises en œuvre notamment l'électrification de la flotte de véhicules[i] du Groupe et la réduction des consommations énergétiques de ses bâtiments.

S'agissant des émissions du scope 3, qui résultent principalement des achats de produits et services, SPIE a pour objectif de réaliser, à horizon 2025, 67 % de ses achats auprès de fournisseurs ayant pris d'ambitieux objectifs de réduction de leur empreinte carbone. La démarche d'engagement auprès des fournisseurs a été déployée en 2022. Elle fait l'objet d'un suivi en utilisant divers outils adaptés à chaque pays dont la méthodologie appliquée par EcoVadis pour établir son évaluation carbone.

SPIE est évaluée sur la base de ses politiques, actions et réalisations RSE. Les notations de S&P et EcoVadis analysent en particulier l'approche en matière de gouvernance, d'éthique des affaires, de transparence fiscale, de relations clients, de gestion du risque, de performance environnementale et sociale, de respect et promotion des droits humains du Groupe et d'achats responsables.

Isabelle Lambert, directrice responsabilité sociétale de SPIE déclare : « Nous sommes fiers de notre positionnement chez Ecovadis et S&P qui démontre la cohérence et l'ambition de l'engagement RSE de SPIE dans la durée. Ces classements deviennent plus exigeants chaque année, répondant aux attentes de plus en plus fortes de nos parties prenantes sur des enjeux toujours plus vastes. Nous sommes déterminés à continuer à nous améliorer pour nous maintenir à ce niveau d'excellence. »

[i] Camions et engins de chantiers exclus.