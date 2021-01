Efficacité énergétique : SPIE assure la rénovation de l'éclairage public de la Karl-Marx-Allee à Berlin

Berlin, 13 janvier 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été chargée par l'administration du Sénat de Berlin en charge de l'environnement, des transports et de la protection climatique, de moderniser l'éclairage public du tronçon de la Karl-Marx-Allee situé entre l'Alexanderplatz et la Strausberger Platz. Le conseil municipal de Berlin s'était fixé pour objectif de moderniser cette célèbre avenue, symbole de l'ex RDA, d'une manière qui soit à la fois bénéfique pour l'environnement, et respectueuse du patrimoine national.

Après plus de deux ans de travaux de rénovation, la Karl-Marx-Allee, à nouveau ouverte au public, s'affirme comme un projet phare parmi les infrastructures de la capitale allemande. Les trois voies de circulation ont cédé la place à deux voies pour les voitures et une voie cyclable. Une bordure de séparation verte a également été incluse au milieu de la chaussée. Dans le cadre de ce projet de rénovation et de réaménagement, SPIE Deutschland & Zentraleuropa a remplacé l'ancien éclairage public par des luminaires économes en énergie, qui conjuguent performances écologiques et style traditionnel. La conception de l'éclairage s'est inspirée des luminaires installés dans les années 1960 afin de préserver le style architectural de l'avenue.

Un éclairage respectueux de l'environnement

L'équipe dirigée par le chef de projet Detlef Matzke de la division opérationnelle CityNetworks & Grids de SPIE a dû démanteler un total de 160 luminaires et 32 mâts - de 16 mètres de haut chacun - ainsi que leurs fondations en béton pour faire place aux nouveaux équipements. Les anciens mâts de 16 mètres étaient dotés de bras supportant cinq lampes de 250 watts chacune. Il a également été nécessaire de démonter un mât équipé d'une plate-forme d'éclairage spéciale, situé devant la Haus des Lehrers.

De nouveaux mâts de 15 mètres de haut ont ensuite été érigés. « Nous avons installé 36 luminaires sur les nouveaux poteaux, spécialement conçus pour évoquer l'esprit des années 60 le long de la Karl-Marx-Allee. Nous avons également placé 28 colonnes lumineuses à LED le long des trottoirs adjacents. Le contrat portait également sur l'érection de deux répliques de poteaux Paulick, spécialement conçus pour la Stalinallee (nom d'origine de l'avenue) par Richard Paulick, chacun doté de quatre luminaires », explique Detlef Matzke. Le prestataire de services multi-techniques a réalisé l'installation du nouveau concept d'éclairage avec l'assistance de cinq installateurs et d'une plate-forme aérienne. Les nouveaux luminaires économes en énergie permettront de diminuer de plus de moitié la consommation d'électricité et, à terme, de réduire les émissions de CO2. « Ce nouveau concept comporte beaucoup moins de luminaires et utilise la technologie LED, très efficace et beaucoup plus durable. Cela aura un impact très important », poursuit Detlef Matzke.

Une planification précise et une collaboration axée sur les solutions

La rénovation de la Karl-Marx-Allee ne concernant pas seulement l'éclairage public mais aussi les services de nombreuses entreprises d'utilité publique, une coordination précise des tâches a été essentielle. « Une ligne de métro passe sous l'avenue, ce qui nous a obligés à modifier les fondations des nouveaux mâts d'une manière spécifique », explique Detlef Matzke. « Notre client, avec lequel nous entretenons un partenariat de confiance depuis plus de 30 ans, se réjouit du résultat de l'opération, qui a été menée à bien fin octobre 2020 dans les délais impartis et qui redonne à la Karl-Marx-Allee toute sa splendeur historique, sous un jour nouveau », conclut-il.