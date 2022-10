France : SPIE lance son offre « Security Operations Center » et renforce son positionnement d'acteur de la cybersécurité

Malakoff, le 5 octobre 2022 - SPIE ICS, filiale française de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la création de son SOC dynamique. Cette nouvelle offre s'appuie sur la « TEHTRIS XDR Platform » et propose un service 100 % français de cybersurveillance en temps réel, pour détecter et neutraliser les cyberattaques.

L'offre de SOC dynamique de SPIE ICS a pour vocation de créer une « bulle de sécurité » centrée sur l'utilisateur et son environnement. Conçue pour les ETI , cette offre propose des services allant du maintien en conditions de sécurité jusqu'à la réponse à incident, en passant par un service de cybersurveillance 100 % français.

L'objectif est de proposer une approche de sécurité dynamique pour s'adapter de façon continue à l'évolution des menaces et des méthodes d'attaques. Pour un coût optimisé, cette offre, qui est proposée avec des engagements de services garantis, permet de détecter au plus tôt les signaux faibles d'une menace et de contrer des attaques de type « Zero Day ».

Fournie en mode SaaS , cette solution est déployée à distance par des experts cybersécurité de SPIE ICS basés en France. Son architecture simple permet la mise en place d'un service de cybersurveillance en quelques semaines. Les organisations abonnées ont un accès direct à la console de supervision de SPIE ICS et peuvent suivre, en temps réel, les traitements mis en place.

Le service de cybersurveillance s'appuie sur un partenariat technologique avec TEHTRIS, acteur souverain de la cybersécurité en France. Concepteur et éditeur de la « TEHTRIS XDR Platform », une solution technique éprouvée et reconnue, TEHTRIS s'inscrit dans une proposition de valeur commune avec SPIE ICS basée sur la simplicité, l'évolutivité et la performance. Ce partenariat traduit un engagement fort et durable en faveur d'une meilleure protection des organisations contre les différents types de cybermenaces.

« Le lancement de cette offre de SOC dynamique est une nouvelle étape dans le développement de notre expertise en cybersécurité », précise Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS. « Le choix de TEHTRIS, qui a adopté le statut de société à mission en avril dernier, en qualité de partenaire technologique démontre notre engagement sur les sujets de souveraineté et de confiance numérique ».

Labelisée ExpertCyber en 2021, SPIE ICS figure parmi les prestataires terrains référencés sur la plateforme « cybermalveillance.gouv.fr » et participe activement au déploiement du plan France Relance. Le Centre de Services Managés (CSM) de SPIE ICS a été certifié ISO 27001 en juin 2022.

L'équipe cybersécurité de SPIE ICS accompagne les projets de transformation numériques que l'ESN française conçoit, déploie et opère quotidiennement pour ses clients. Depuis plusieurs années, elle aide les organisations à anticiper leurs enjeux de confiance numérique et leur apporte les moyens techniques et humains nécessaires pour relever les défis contemporains de cybersécurité.

Au travers de son NOC (Network Operation Center) basé en France, SPIE ICS administre, exploite et maintient en conditions de sécurité les infrastructures de système d'information de plus de 150 entreprises.

Initialement centrée sur des activités de projets pour la mise en place de systèmes de sécurité, SPIE ICS a développé une offre de conseil et d'assistance pour délivrer des services de sécurité défensive, offensive et de gestion de risques et de la conformité. Destinés aux ETI, collectivités territoriales et établissements de santé, ces services ont connu une forte croissance en raison de la surexposition des entreprises aux menaces liées à la généralisation du travail à distance et la recrudescence des attaques visant les systèmes informatiques.