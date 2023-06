METEC 2023 : SPIE présente ses solutions pour décarboner la filière sidérurgie

Cergy, le 20 juin 2023 - SPIE Industrie, filiale de SPIE France qui accompagne les industriels dans leurs enjeux de transition énergétique et de transformation numérique, a dévoilé lors du salon METEC 2023, événement mondial dédié à la sidérurgie et à la métallurgie qui s'est tenu du 12 au 16 juin 2023 à Düsseldorf, les avancées de sa solution EMPERE ainsi qu'une nouvelle solution permettant la décarbonation des installations de fours à arc électrique. Développée en collaboration avec SCCM ALP, spécialiste des équipements mécaniques et thermiques, cette innovation consiste à valoriser une partie de la chaleur fatale générée par le fonctionnement des fours à arc électrique.

Alors que la sidérurgie représente 18 % de la consommation d'énergie thermique de l'industrie française, et 22 % des émissions de gaz à effet de serre selon l'Ademe (2021), les acteurs du secteur font face à un double enjeu : le maintien, voire le développement, de leurs activités dans un contexte de relocalisation industrielle, et la décarbonation de leurs procédés, initiée depuis plusieurs années.

Dans cette optique, SPIE Industrie développe et installe depuis plus de 40 ans une solution innovante nommée EMPERE, qui vise à réduire la consommation énergétique des fours à arc électrique utilisés dans le recyclage des ferrailles et la production d'acier. La solution EMPERE répond à trois défis majeurs : réduire la consommation énergétique, diminuer l'utilisation de matériaux tels que les électrodes et les réfractaires, et accroître la productivité des fours à arc.

Grâce à ce système de pilotage, une réduction significative de l'ordre de 1 800 tonnes de CO2 par four et par an est déjà obtenue, soit l'équivalent des émissions de 1 000 voitures parcourant chacune 8 000 km, ou la distance de Paris à Pékin. Aujourd'hui, la solution EMPERE équipe 300 fours à travers le monde et est leader sur le marché européen.

Pour répondre efficacement aux besoins de l'industrie et aux enjeux de décarbonation, la solution EMPERE poursuit son développement en intégrant les dernières technologies. Des partenariats en recherche et développement, tels que celui établi avec le Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN), contribuent à cette évolution.

Dans le but de continuer d'améliorer la performance et de réduire l'impact carbone des fours à arc électrique, SPIE Industrie et SCCM ALP ont développé conjointement une nouvelle solution innovante de récupération de la chaleur fatale présente dans les fumées émises par les fours.

« La sidérurgie pour la fabrication de l'acier est un des facteurs importants d'émission de CO2. De fait, l'utilisation des fours à arc pour la revalorisation de l'acier sera de plus en plus utilisée. L'association des compétences de SCCM ALP et de SPIE Industrie contribue à la décarbonation de cette industrie, en valorisant l'énergie fatale des fumées », signale Philippe Faye, chef de projet principal au sein de SPIE Industrie.

Ce partenariat entre les experts de SPIE Industrie et SCCM ALP a permis de créer un système de récupération de chaleur efficace. SCCM ALP a pris en charge la conception mécanique du système, tandis que SPIE Industrie s'est concentrée sur la transformation de cette chaleur fatale en énergies exploitables.

La valorisation de cette chaleur fatale possède plusieurs débouchés :

La production d'électricité pour alimenter le site industriel ;

La production d'hydrogène et d'oxygène comme combustibles, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles ;

L'utilisation de cette chaleur thermique dans le processus de conception de l'acier, notamment pour le préchauffage de la ferraille, ou pour des applications thermiques telles que le chauffage du site.

L'installation de ce dispositif de valorisation de la chaleur fatale permet à l'industriel de réaliser un retour sur investissement en seulement 3 ans, si l'utilisation thermique est privilégiée. Dans le cas de la production d'électricité ou d'hydrogène, le retour sur investissement est atteint après 5 ans.

« Avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie de la sidérurgie, SPIE Industrie poursuit son engagement auprès des acteurs du secteur en développant ces solutions. Nous croyons beaucoup dans l'intérêt de ces innovations, qui constituent un des maillons essentiels dans la stratégie de décarbonation de l'industrie », indique Martial Martig, responsable du service produit dédiés au marché sidérurgique et métallurgie chez SPIE Industrie.

« Notre présence conjointe au salon Metec 2023, rendez-vous incontournable, est le fruit d'une approche commune pour gérer et réutiliser les émissions liées au process sidérurgique en s'appuyant sur nos savoir-faire complémentaires. Cette réflexion, menée depuis plusieurs années prend encore plus de sens dans la période actuelle de forte valorisation des énergies et d'une absolue nécessité de verdissement de la sidérurgie. Nos ingénieurs sont à la disposition de nos clients du monde entier pour construire ensemble les solutions d'optimisation de leur consommation d'énergie et émission de gaz », précise Guillaume Pasquier, CEO de SCCM ALP.