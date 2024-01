SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement. La répartition géographique du CA est la suivante : France (39,5%), Allemagne (27,8%) et autres (32,7%).

Secteur Construction et ingénierie