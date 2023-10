Breda, le 18 octobre 2023 - SPIE Nederland,filiale néerlandaise de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et MCS, spécialiste des réseaux privés, renforcent leur partenariat en matière de réseaux mobiles privés. Les deux sociétés néerlandaises travailleront ensemble pour fournir aux entreprises des solutions LTE et 5G privées,sécurisées et durables, servant leurs besoins métiers essentiels.

Depuis de nombreuses années, SPIE et MCS ont mis en œuvre et fourni des réseaux privés à leurs clients dans des secteurs variés, notamment ceux de la santé, de l'administration et de l'industrie. Les deux partenaires unissent désormais leurs forces pour fournir des solutions de communication optimisées qui répondent aux normes les plus strictes en matière de fiabilité, de sécurité et de flexibilité.

Cette collaboration permet à SPIE d'élargir encore son offre de services, proposant des solutions de bout en bout pour les équipements IoT (Internet of Things - internet des objets), la connectivité mobile et les systèmes de sécurité. Pour MCS, ce partenariat représente une étape importante dans l'extension de son champ d'action en tant qu'expert en réseaux privés.

Cette collaboration repose sur une vision commune de l'impact des innovations de l'IoT. SPIE et MCS souhaitent contribuer directement à un « monde connecté » efficace, sécurisé et durable. Les partenaires associeront leurs connaissances spécialisées et leur expérience sectorielle pour accompagner leurs clients dans la mise en œuvre de technologies optimisées qui exigent les normes les plus élevées en matière de fiabilité, de sécurité et de flexibilité.

Communication de données de haute qualité

Les réseaux sans fil jouent désormais un rôle important pour des processus métier essentiels. Alors que ces réseaux étaient auparavant utilisés uniquement pour la communication mobile, le LTE[1]privé offre maintenant la possibilité de débloquer des données par l'intermédiaire du réseau. Les entreprises peuvent ainsi bénéficier de capteurs intelligents, d'applications de santé et d'environnements de travail modernes.

Il est primordial que ces processus essentiels à l'activité se déroulent au sein d'un réseau protégé et sécurisé. Un réseau LTE privé répond à ces exigences strictes, tout en étant évolutif et prêt pour l'avenir (5G). SPIE et MCS proposent une solution de réseau LTE privé tout-en-un pour les besoins de communication et de connectivité des entreprises, sans l'influence de sources externes d'interférence.

Une coopération fructueuse

Marc Vekemans, responsable des réseaux LTE privés chez MCS, souligne l'importance de cette collaboration : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec SPIE, en commençant par le LTE privé et, à l'avenir, par la 5G privée ou hybride. Partager connaissances et soutien opérationnel permet également à SPIE, en tant qu'intégrateur systèmes, d'accompagner ses clients en matière de réseaux privés. »

John Besamusca, un des responsables de la division opérationnelle ICT de SPIE, ajoute : « Pour continuer à fournir à long terme des services fiables à nos clients, nous avons besoin de partenaires stratégiques, innovants et fiables. MCS figure parmi ces partenaires, et nous sommes heureux de pouvoir combiner nos connaissances, notre expérience et notre force d'innovation dans le domaine des réseaux mobiles privés, afin d'exercer nos activités encore plus efficacement sur ce marché ».

L'intensification de la collaboration entre SPIE et MCS marque une étape importante dans leur engagement commun à fournir des solutions de communication optimisées, sécurisées et durables pour les entreprises de divers secteurs.

[1]LTE (Long Term Evolution - évolution à long terme) - norme de communication mobile