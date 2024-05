En plus de permettre la production et d'injection d'une quantité impressionnante d'énergie renouvelable dans le réseau, ce projet se démarque par une approche unique en matière de gestion d'appel d'offres et de processus de conception. SPIE a en effet participé depuis le début à la conception du raccordement au réseau. Peter Grispen, responsable du développement commercial chez SPIE Nederland, explique : « En planifiant dès le début le raccordement du parc photovoltaïque à la sous-station haute tension de TenneT à Westermeerdijk, nous avons pu concevoir la meilleure configuration possible sans recourir à un processus d'appel d'offres coûteux et complexe ».

