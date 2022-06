Royaume-Uni : SPIE remporte un contrat avec Bruntwood SciTech pour la rénovation des laboratoires d'Alderley Park

Londres, 22 juin 2022 - SPIE UK, filiale de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été désignée par Bruntwood SciTech pour fournir des services de conception et de rénovation à Alderley Park, le plus grand campus des sciences de la vie du Royaume-Uni.

Dans le cadre de ce contrat, SPIE réalisera un large éventail de travaux sur le bloc n°50, notamment la conception et la rénovation de la salle des machines du sous-sol, des premier et deuxième étages et de la toiture du niveau 3. L'équipe fournira des services généraux et spécialisés de mécanique, d'ingénierie et de plomberie au sein des laboratoires, ainsi que des travaux de catégorie A et B.

La catégorie A se concentre sur l'état des infrastructures existantes, tandis que la catégorie B implique l'aménagement complet et les modifications liés à la modernisation du complexe, répondant ainsi aux exigences sur mesure du client.

Steven Farmer, directeur de la division Build & Connect de SPIE UK : "Nous avons su nouer une relation solide avec Bruntwood SciTech au travers des différents projets que nous avons menés à Alderley Park. Nous sommes ravis de démontrer, une fois de plus, notre expertise en utilisant nos compétences collectives, en appliquant les meilleures pratiques de conception et en respectant pleinement les codes de pratique pour fournir une infrastructure opérationnelle et efficace. "

Chris Ripper, chef de projet chez Bruntwood SciTech, un partenariat entre la société immobilière Bruntwood et Legal & General : "Dans un secteur industriel confrontée à de nombreuses exigences réglementaires rigoureuses, nous sommes ravis de travailler une fois de plus avec SPIE UK et sommes convaincus qu'ils fourniront un service exceptionnel."