SPIE : 1ère station de charge du réseau Métropolis installée

SPIE annonce que sa filiale SPIE CityNetworks a installé la première station de charge du réseau Metropolis, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).



Composée de 6 points de charge pour véhicules électriques, cette installation s'inscrit dans le cadre du projet de réutilisation des bornes Autolib', avec des équipements adaptés aux nouveaux véhicules électriques, porté par la Métropole du Grand Paris.



D'ici 2022, l'objectif de ce projet est de mettre à disposition des franciliens un solide réseau de points de charge pour favoriser le développement d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement, précise SPIE.



' Metropolis ' est le nouveau service de charge pour véhicules électriques de la Métropole du Grand Paris (hors Paris). Dans le cadre de ce projet, SPIE CityNetworks est en charge d'installer, de maintenir et d'exploiter plus de 5 000 points de charge dont plus de 250 dédiés à la recharge rapide.







