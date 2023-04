SPIE : (2) Meeting Notice BALO April 3, 2023 (French only) 19/04/2023 | 17:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 3 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 40 BALO BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 www.dila.premier-ministre.gouv.fr www.journal-officiel.gouv.fr Avis de convocation / avis de réunion 2300745 Page 1 3 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 40 SPIE SA Société anonyme au capital social de 77 353 780,17 Euros Siège social : 10, avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise cedex 532 712 825 RCS Pontoise Avis de réunion de l'Assemblée Générale Mixte Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SPIE SA sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le mercredi 10 mai 2023, à 10 heures, au Centre Etoile Saint-Honoré,21-25 rue Balzac, 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour A titre ordinaire : Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende à 0,73 euro par action ; Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225 -38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes ; Renouvellement du mandat de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de Mme Gabrielle Van Klaveren -Hessel en qualité d'administrateur ; Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaires aux Comptes ; Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général ; Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.22 -10-9 du Code de Commerce ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société. A titre extraordinaire : Autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues ; Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la Société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ; Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminée ; Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Projets de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Mixte . Résolutions de la compétence de l'assemblée générale statuant à titre ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaitre un 2300745 Page 2 3 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 40 bénéfice net comptable de 68 339 037,76 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requi ses pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende à 0,73 euro par action). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et des Commissaires aux comptes constate que le bénéfice de l'exercice s'élève à 68 339 037,76 euros et que le montant disponible pour l'affectation du résultat s'élève à 124 370 151,46 euros ; décide d'affecter le total ainsi obtenu : au dividende pour un montant de 119 829 730,68 euros ; au report à nouveau pour un montant de 4 540 420,78 euros (en ce inclus la fraction des dividendes relative aux 390 actions auto-détenues). L'assemblée générale décide en conséquence la mise en paiement d'un dividende de 0,73 euro par action sur la base d'un nombre de 164 150 316 actions donnant droit à dividende au 31 décembre 2022, prenant acte qu'un acompte sur dividende de 0,18 euro a été mis en paiement le 26 septembre 2022. Il est précisé que la variation du nombre d'actions ouvrant droit à dividende à la date de mise en paiement du dividende par rapport aux 164 150 316 actions donnant droit à dividende au 31 décembre 2022, liée notamment à l'attribution définitive d'actions de performance, donnera lieu à un ajustement en conséquence du montant global du dividende et que le montant total affecté au compte report à nouveau sera déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Le dividende à distribuer sera détaché de l'action le 22 mai 2023 et sera mis en paiement le 24 mai 2023. Pour les personnes physiques domiciliées en France n'ayant pas opté de façon expresse, irrévocable et globale pour une imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, le dividende entre en principe dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%. Pour les personnes physiques domiciliées en France ayant effectué une telle option, ce dividende est soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu et ouvre droit à l'abattement de 40% prévu par l'article 158 -3, 2° du Code Général des Impôts. Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les distributions effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes : Exercice Montant global Dividende brut par Abattement fiscal(2) distribué action(1) 2019 26,495,770.41 € 0,17 € 0,07 € 2020 70 461 329,84 € 0,44 € 0,18 € 2021 97 266 079,22 € 0,60 € 0,24 € (1) Avant prélèvements fiscaux et sociaux. (2) Pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France. L'assemblée générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225 -210 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions que la Société viendrait à détenir lors de la mise en paiement sera affecté au compte « report à nouveau ». Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes présenté en application de l'article L.225-40 du Code de commerce sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du même Code, approuve les termes dudit rapport et constate qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Cinquième résolution (Renouvellement du mandat de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d'administration, renouvelle le mandat d'administrateur de Bpifrance Investissement, pour une durée de 4 années, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. 2300745 Page 3 3 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 40 Sixième résolution (Renouvellement du mandat de Mme Gabrielle Van Klaveren -Hessel en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d'administration, renouvelle le mandat d'administrateur de Mme Gabrielle Van Klaveren-Hessel,pour une durée de 4 années, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026. Septième résolution (Renouvellement du mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaires aux comptes). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, et après avoir constaté que le mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaires aux comptes, arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée générale, décide de le renouveler pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. Huitième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général). - L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L.225 -37du Code de Commerce et qui figure au chapitre 5 du Document d'Enregistrement Universel 2022 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Gauthier Louette, Président-DirecteurGénéral, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels que présentés dans le rapport précité. Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général). - L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L.225-37du Code de commerce et qui figure au chapitre 5 du Document d'Enregistrement Universel 2022 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la politique de rémunération de Monsieur Gauthier Louette, Président- Directeur Général, au titre de l'exercice à clore le 31 décembre 2023, telle que présentée dans le rapport précité. Dixième résolution (Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22 -10-9 du Code de commerce). L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L.225-37 du code de commerce et qui figure au chapitre 5 du Document d'Enregistrement Universel 2022 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve, en application de l'article L.22 -10-34 I. du Code de Commerce, les informations mentionnées à l'article L.22-10-9 I. du Code de Commerce telles que présentées dans le rapport précité. Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs). - L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L.225-37du Code de commerce et qui figure au chapitre 5 du Document d'Enregistrement Universel 2022 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la politique de rémunération des administrateurs, telle que présentée dans le rapport précité. Douzième résolution (Autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société ). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration : 1. autorise le conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, conformément aux dispositions des articles L.22 -10-62 et suivants et L.225-210 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter, en une ou plusieurs fois et aux époques qu'il fixera, un nombre d'actions de la Société ne pouvant excéder : 10% du nombre total des actions composant le capital social, à quelque moment que ce soit ; ou 5% du nombre total des actions composant le capital social s'il s'agit d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport. Ces pourcentages s'appliquent à un nombre d'actions ajusté, le cas échéant, en fonction des opérations pouvant affecter le capital social postérieurement à la présente assemblée générale. Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas conduire la Société à détenir à quelque moment que ce soit plus de 10% des actions composant son capital social. 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée afin de : assurer la liquidité et animer le marché des titres de la Société par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers le 1 er juillet 2021 ; 2300745 Page 4 3 avril 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 40 allouer des actions aux mandataires sociaux et aux membres du personnel de la Société et des autres entités du Groupe, et notamment dans le cadre (i) de la participation a ux résultats de l'entreprise, (ii) de tout plan d'options d'achat d'actions de la Société, dans le cadre des dispositions des articles L.225 -177 et suivants et L.22-10-56 et suivants du Code de commerce, ou (iii) de tout plan d'épargne conformément aux dispositions des articles L.3331-1 et suivants du Code du travail ou (iv) de toute attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions des articles L.225 -197-1 et suivants et L.22-10-59 et suivants du Code de commerce, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d'administration ou la personne agissant sur délégation du conseil d'administration appréciera ; remettre des actions de la Société lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, directement ou indirectement, par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions de la Société dans le cadre de la réglementation en vigueur, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d'administration ou la personne agissant sur délégation du conseil d'administration appréciera ; conserver les actions de la Société et les remettre ultérieurement à titre de paiement ou d'échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d'a pport ; annuler toute ou partie des titres ainsi achetés ; mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers et, plus généralement, réaliser toute opération conforme à la réglementation en v igueur. décide que le prix unitaire maximal d'achat ne pourra pas être supérieur, hors frais, à 33 euros par action. Le conseil d'administration pourra toutefois, en cas d'opérations sur le capital de la Société, notamment de modification de la valeur nominale de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves suivie de la création et de l'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, ajuster le prix maximal d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action de la Société. décide que l'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués et payés par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur, sur un marché réglementé, su r un système multilatéral de négociation, auprès d'un internalisateur systématique ou de gré à gré, notamment par voie d'acquisition ou de cession de blocs, par le recours à des options ou autres instruments financiers dérivés, ou à des bons ou, plus génér alement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, aux époques que le conseil d'administration appréciera. décide que le conseil d'administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l'assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu'à la fin de la période d'offre. décide que le conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, afin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernées, de procéder aux allocations et, le cas échéant, aux réallocations permises des actions rachetées en vue de l 'un des objectifs du programme à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien à leur cession, sur le marché ou hors marché. Tous pouvoirs sont conférés en conséquence au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en préciser, si nécessaire, les termes et arrêter les modalités dans les conditions légales et de la présente résolution, et notamment passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité compétente, établir tout document notamment d'information, remplir toutes form alités, et d'une manière générale, faire le nécessaire. Le conseil d'administration devra informer, dans les conditions légales, l'assemblée générale des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation. 7. décide que la présente autorisation, qui annule et remplace celle consentie par la dix-septième résolution de l'assemblée générale du 11 mai 2022, est consentie pour une durée de dix -huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale. Résolutions de la compétence de l'assemblée générale statuant à titre extraordinaire : Treizième résolution (Autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues).- L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes: 2300745 Page 5 Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer SPIE SA published this content on 19 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2023 15:09:08 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur SPIE SA 17:30 Spie : (3) Convening Notice BALO April 21, 2023 (French Only) PU 17:20 Spie : (3) Avis de Convocation BALO - 21 avril 2023 PU 17:20 Spie : (4) Formulaire unique de vote et de procuration PU 17:10 Spie : (2) Meeting Notice BALO April 3, 2023 (French only) PU 17:00 Spie : (2) Avis de Réunion BALO - 03 avril 2023 PU 16:50 Spie : (1) Brochure de convocation PU 14/04 Spie : Document d'Enregistrement Universel 2022 PU 13/04 Spie : Depot AMF CP. D230265 PU 12/04 CAC40 : hausse anecdotique, s'arrête au seuil des 7400 points CF 12/04 Spie : plan de recrutement de 3700 personnes en France CF Recommandations des analystes sur SPIE SA 30/03 Spie : Berenberg remonte sa cible, maintient l'achat CF 30/03 Spie : Berenberg reste à l'Achat et rehausse son objectif de cours AO 30/03 Avis d'analystes du jour : Accor, Ericsson, Novartis, Reply, Sp..