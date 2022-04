SPIE : (6) Document d'Enregistrement Universel 2021

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Entretien avec Gauthier Louette,

Président-directeur général de SPIE 2

Profil et implantations 4

Nos performances financières 6

Nos performances extra-financières 8

Acquisitions 10

Gouvernance 11

Réalisations 12

1

PRÉSENTATION DU GROUPE

ET DE SES ACTIVITÉS

1.1 Historique 16

1.2 Forces et atouts concurrentiels RFA 17

1.3 Stratégie RFA 22

1.4 Marchés et position concurrentielle RFA 23

1.5 Les activités du Groupe RFA 25

1.6 Organigramme RFA 29

2

FACTEURS DE RISQUES ET CONTROLE INTERNE RFA

2.1 Facteurs de risques 32

2.2 Assurance et couverture des risques 42

2.3 Contrôle interne et gestion des risques 43

3

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

3.1 Modèle de création de valeur 50

3.2 Stratégie RSE 53

3.3 Dialogue avec les parties prenantes 55

3.4 Analyse de matérialité : enjeux économiques,

environnementaux et sociaux clés du Groupe 56

3.5 Principaux risques extra-financiers 57

3.6 Principes de responsabilité fiscale 70

3.7 Note méthodologique 71

3.8 Synthèse des indicateurs extra-financiers 73

3.9 Rapport de l'un des commissaires, désigné organisme tiers indépendant, sur la vérification de la déclaration

consolidée de performance extra-financière 77

4

ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET ÉTATS FINANCIERS

4.1 Analyse des résultats consolidés RFA 82

4.2 Événements postérieurs à la clôture RFA 100

4.3 Tendances et objectifs RFA 100

4.4 Comptes consolidés RFA 101

4.5 Comptes sociaux RFA 174

4.6 Résultats (et autres éléments caractéristiques) de la société SPIE SA au cours des 5 derniers exercices 199

4.7 Informations sur les délais de paiement

des fournisseurs

5

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RFA

5.1 Les organes de direction 203

5.2 Le conseil d'administration : composition, préparation

et organisation des travaux 205

5.3 Rémunérations et avantages 220

5.4 Autres informations 230

6

ACTIONNARIAT RFA

6.1 Actionnariat 232

6.2 Relations avec les actionnaires/calendrier indicatif

de communication financière 239

6.3 Dividendes 239

6.4 Informations sur le capital 240

6.5 Éléments susceptibles d'avoir une incidence

en cas d'offre publique 246

7

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RFA

7.1 Principales dispositions légales et statutaires 248

7.2 Environnement législatif et réglementaire 253

7.3 Informations sur les participations 257

7.4 Contrats importants 257

7.5 Opérations avec les apparentés RFA 257

7.6 Informations provenant de tiers, déclarations d'experts

et déclarations d'intérêts 260

7.7 Documents accessibles au public 260

7.8 Personnes responsables du Document

d'enregistrement universel RFA 260

7.9 Responsables du contrôle des comptes RFA 261

TABLES DE CONCORDANCE 262

« SPIE EST UN ACTEUR INCONTOURNABLE

POUR MENER

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE »

L'INTERVIEW DE GAUTHIER LOUETTE, Président-directeur général de SPIE

Q ue retiendriez-vous de cette année 2021 ?

2021 est incontestablement l'année de la bascule vers une économie verte. De plus en plus d'entreprises prennent des engagements mesurables. C'est une bonne nouvelle pour la planète, mais aussi pour SPIE. Nos métiers sont plus que jamais du côté de la solution, y compris ceux touchant à l'industrie nucléaire, qui permet de produire massivement une énergie bas-carbone. Je suis fier que nous ayons su très tôt prendre la mesure de la transition écologique, notamment en mesurant et publiant la part verte de notre activité bien avant que cela ne devienne obligatoire. 42 % de notre chiffre d'affaires est aujourd'hui généré par des activités répondant aux critères de la taxo-nomie verte : c'est un excellent résultat, qui nous positionne comme un acteur incontournable pour accélérer la transi-tion énergétique. L'année a aussi été encore marquée par l'épidémie de Covid-19. Protéger nos équipes contre les vagues successives qui ont frappé l'Europe a été notre priorité constante. En deux ans, nous avons cependant appris à nous adapter, à travailler différemment avec nos clients, qui ont encore d'avantage pris conscience du caractère essentiel de nos services.

Malgré la crise sanitaire, SPIE a retrouvé en 2021 le chemin de la croissance. Comment expliquez-vous cette très bonne peormance en temps de crise ?

En 2020, nous avions démontré la résilience de notre modèle d'entreprise. En 2021, nous avons prouvé que même face à cette crise d'une extrême gravité, SPIE est un modèle de croissance rentable. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros et renoué avec la progression de nos marges, qui sont meilleures aujourd'hui qu'en 2019. Nous affichons une rentabilité de 6,1 % et une croissance organique de 3,2 %. Avec une cash conversion de 98 %, nous avons généré les liquidités nécessaires pour financer une croissance externe supérieure aux objectifs. C'est une très belle peormance, que l'on doit notamment

2 SPIEDOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

aux excellents résultats de SPIE en Allemagne, l'une de nos principales implantations et un territoire au potentiel de développement important pour l'avenir.

Deux tendances majeures tirent votre activité : la transition énergétique et la transformation numérique. Comment évoluent ces deux marchés en Europe ?

La demande de services liés à la transition énergétique est très forte et soutenue par les plans de relance et le Green Deal européen. Dans des pays peu équipés ou qui ont renoncé au nucléaire, comme la Belgique et l'Allemagne, le réseau doit être profondément modifié pour accueillir davantage d'électricité d'origine renouvelable et nous accompagnons cette transformation, qui permet d'intégrer des sources intermittentes. Partout en Europe, nous sommes également très actifs sur le développement de la mobilité électrique. La transformation numérique est elle aussi au cœur des mutations sociétales. Au-delà de l'installation de la fibre, très avancée en France mais qui débute seulement dans certains autres pays européens, nous traitons toutes les problématiques liées à l'acheminement, au stockage et à la sécurisation des données. SPIE a notamment développé une forte expertise dans les data centers responsables et les solutions de cybersécurité.

Votre secteur est très compétitif : quelle est votre stratégie pour gagner des parts de marché ?

SPIE occupe déjà de belles positions sur ses marchés européens : en Allemagne, nous sommes leader dans les infrastructures de transport et de distribution d'électricité et en facility management technique, et numéro deux du secteur des services multi-techniques. Mais ces marchés restent très fragmentés et nous avons encore de belles marges de progression. Pour y arriver, notre stratégie demeure la même : des opérations de croissance externe centrées sur nos métiers, ciblées sur les secteurs de la transition énergétique et de la transformation numérique.

En 2021, nous avons réalisé neuf acquisitions, dont celle du néerlandais Worksphere, qui nous permet de devenir le premier acteur des services multi-techniques aux Pays-Bas avec un chiffre d'affaires total supérieur à 1,2 milliard d'euros. Nous avons renforcé nos équipes de sourcing et d'intégration pour accélérer encore nos acquisitions stratégiques dans les années à venir.

La richesse de SPIE repose en grande partie sur les expertises de ses collaboratrices et collaborateurs. Que faites-vous pour attirer les talents et les fidéliser ?

Aujourd'hui, grâce à notre programme d'actionnariat salarié SHARE FOR YOU, nos collaborateurs sont les premiers actionnaires de SPIE et nous en sommes très fiers. Être associé aux peormances d'une entreprise en croissance est un facteur important de fidélisation, mais ce n'est pas le seul. Nous attachons également une grande importance à la formation et à l'intégration des plus jeunes. Être capable de retenir les apprentis est capital, surtout dans nos métiers, qui sont en tension. Enfin, parmi nos quatre objectifs RSE à l'horizon 2025, deux concernent les femmes et les hommes de SPIE : réduire de 50 % les accidents graves (1) et augmenter de 25 % la part des femmes à des postes de management (2). Ce dernier challenge est très ambitieux. Chez SPIE, nous croyons beaucoup à la promotion desforces vives du terrain, or nos métiers opérationnels attirent encore une trop faible proportion de femmes. Mais nous y travaillons !

Vos deux autres objectifs RSE concernent l'environnement. Quels sont vos engagements ?

Nous nous sommes fixé deux objectifs ambitieux pour 2025 : accroître la part verte de notre activité pour atteindre 50 % et réduire nos émissions de carbone directes (scopes 1 et 2) de 25 % (1). Aujourd'hui, celles-ci sont en grande partie générées par nos bâtiments et les transports, c'est pourquoi nous avons choisi d'aller vers une électrification de nos flottes de véhicules. La bascule n'est pas simple, car elle implique de bien analyser les parcours de tous nos collaborateurs afin que cette mesure ne les pénalise pas. Nous voulons également que 67 % de nos émissions de carbone indirectes (scope 3) proviennent de fournisseurs engagés dans une démarche ambitieuse de réduction de leur empreinte. Vous le voyez, notre contribution à une économie décarbonée est déjà bien engagée : nous en faisons une priorité aussi bien au sein du Groupe qu'à travers les offres et solutions que nous proposons à nos clients.