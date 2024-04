En utilisant les données de capteurs intelligents, nous pouvons considérablement améliorer leurs performances énergétiques et leur maintenance prédictive. Toutes ces innovations technologiques vont évidemment générer un très gros volume de données qu'il va falloir transmettre et stocker en toute sécurité. Cela nous ouvre des opportunités dans l'installation, l'exploitation et la maintenance de data centers. L'IA va aussi avoir un impact sur nos métiers, nous permettant de gagner en efficacité et en productivité.

de plus en plus puissants permettant de traiter un grand volume de données et de leur donner du sens. L'application la plus évidente pour nous est d'acquérir une compréhension toujours plus pointue des installations de nos clients.

G. L. : Depuis déjà plusieurs années, nous avons intégré l'action climatique à la stratégie de notre groupe. Et je me réjouis de constater que nous réalisons d'importants progrès, aussi bien en interne qu'avec nos clients et nos fournisseurs. Près de 50 % de notre chiffre d'affaires provient déjà d'activités qui aident nos clients à réduire leur empreinte carbone. Toutes nos filiales proposent aujourd'hui des offres liées à la transition énergétique, y compris celles spécialisées dans la transformation numérique, où les enjeux de sobriété sont très forts. La transition énergétique est indissociable de nos métiers et je souhaite que tous nos collaboratrices et collaborateurs aient conscience et comprennent le rôle positif que joue SPIE dans cette transition. Nous avons intégré une dimension « sustainability » dans

Le présent document d'enregistrement universel contient des informations sur les marchés du Groupe et ses positions concurrentielles, y compris des informations relatives à la taille des marchés. Les éléments sur lesquels sont fondées les déclarations du Groupe proviennent principalement d'estimations réalisées par le Groupe ainsi que d'études et statistiques de tiers indépendants et d'organisations professionnelles ou encore de chiffres publiés par les concurrents, les fournisseurs et les clients du Groupe (en particulier, les classements du Groupe par rapport à ses principaux concurrents sont fondés sur les chiffres d'affaires publiés par ceux-ci au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023). Certaines informations contenues dans le présent document d'enregistrement universel sont des informations publiquement disponibles que la Société considère comme fiables mais qui n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant. La Société ne peut garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les segments d'activités obtiendrait les mêmes résultats. La Société ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude de ces informations. Il est possible que ces informations s'avèrent erronées ou ne soient plus à jour. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Le présent document d'enregistrement universel contient des indications sur les perspectives et axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entend », « devrait », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaite », « pourrait », ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques » du présent document d'enregistrement universel est susceptible d'avoir un impact sur les activités, la situation et les résultats financiers du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs.

