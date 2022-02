SPIE : Bpifrance annonce le quatrième investissement du fonds Lac1 avec une prise de participation de 5% au capital de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des systèmes de communication.

Bpifrance annonce le quatrième investissement du fonds Lac1 avec une prise de participation de 5% au capital de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des systèmes de communication.

Paris, le 8 février 2022 - En entrant au capital de SPIE, le fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux, réalise son quatrième investissement depuis sa création fin 2020.

L'investissement dans SPIE, dont les activités sont au cœur de la transition énergétique et de la transformation numérique des entreprises et collectivités publiques, s'inscrit pleinement dans la stratégie du fonds, consistant à investir à long terme dans des multinationales françaises cotées présentant un fort potentiel de création de valeur et attentives aux enjeux sociétaux. Avec cette prise de participation, Lac1 affirme sa confiance dans la stratégie actuellement menée par le groupe SPIE ainsi que son soutien au développement de la transition énergétique et la transformation numérique. Le fonds Lac1 détient à date 5% du capital de SPIE.

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des systèmes de communication. Le Groupe accompagne ses clients dans la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement. SPIE dispose d'une expertise technique reconnue en génie électrique, climatique, mécanique et industriel. Le Groupe compte 48 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires 2021 est attendu autour de 7 milliards d'euros.

L'activité de SPIE est portée par des tendances structurelles dynamiques : la digitalisation de l'économie, l'efficacité énergétique, la décarbonation (rénovation énergétique des bâtiments notamment), le développement des énergies renouvelables, le déploiement de solutions de e-mobilité ou encore la poursuite du déploiement des réseaux de fibre optique ou 5G.

Dans une optique de création de valeur, le fonds Lac1 souhaite s'impliquer sur le long terme aux côtés de SPIE pour notamment favoriser la croissance durable du Groupe et supporter pleinement la stratégie de consolidation qu'il a initiée, au travers notamment de sa politique d'acquisitions bolt-on, dans le cadre de son projet de leader européen indépendant des services multi-techniques. Bpifrance a été convaincu par la qualité de la société et de son management, ainsi que par son engagement fort en matière de développement durable, dans l'ensemble de ses activités.

Le conseil d'administration de SPIE a décidé de coopter Bpifrance, en tant que représentant de Lac1, comme administrateur du Groupe, nomination qui sera ensuite soumise à ratification par la prochaine Assemblée Générale de SPIE, le 11 mai 2022.

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, déclare : « Nous nous réjouissons de l'entrée du fonds Lac1 au capital de SPIE, leader européen indépendant du marché des services multi-techniques. Bpifrance compte s'engager aux côtés de SPIE sur le long terme, convaincu par les perspectives de création de valeur et du rôle de SPIE dans la transition écologique et la transformation numérique en Europe. La grande qualité des équipes de SPIE et son positionnement unique de leader indépendant vont permettre au Groupe de poursuivre l'exécution de sa stratégie aux bénéfices de l'ensemble de ses parties prenantes. »

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, ajoute : « Nous nous félicitons de cette entrée au capital du fonds Lac1 en tant qu'actionnaire stable et de long terme. L'implication de Bpifrance dans la gouvernance de SPIE sera un atout important pour la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et de création de valeur, et nous bénéficierons pleinement des multiples compétences de ses équipes. »