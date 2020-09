SPIE Facilities : nominations à la direction des activités Île-de-France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie Facilities, filiale française du groupe Spie, a annoncé les nominations de Aude Lévêque en tant que directrice du développement et de la transformation en Île-de-France ainsi que de Vincent Sadoulet en tant que directeur des activités en Île-de-France. Aude Levêque a un double diplôme de l'école d'ingénieur Centrale de Lille et un MSc Engineering Management à Brunel University (UK). Vincent Sadoulet est ingénieur, diplômé de l'ECAM Lyon. Il est membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors.