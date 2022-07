SPIE : ICS inaugure ses nouveaux bureaux à Nîmes et confirme son expertise dans la structuration et l'exploitation de la donnée

Malakoff, le 8 juillet 2022 - SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, inaugure ses nouveaux bureaux à Nîmes. Ce déménagement confirme la croissance des activités de cette ESN , qui réaffirme son ambition d''être un acteur responsable de proximité au service de la transformation numérique de ses clients et des territoires. Pour SPIE ICS, il s'agit d'améliorer la proposition de valeur de ses offres cœur de métier, grâce à une meilleure maitrise de la structuration, de la valorisation et du partage de la donnée.

Les nouveaux bureaux de SPIE ICS à Nîmes conjuguent innovation, performance et bien-être des collaborateurs. Une centrale photovoltaïque, installée sur le toit, permet une exploitation optimisée du bâtiment. D'une superficie de près de 2 000 m2, il met l'accent sur le confort de l'utilisateur et accueillera 3 directions d'activités distinctes et complémentaires - dont la business unit « Smart Data & IoT », qui connait une forte croissance de la demande depuis 2021. L'équipe comprend aujourd'hui plus de 45 experts et se renforcera d'ici à la fin de l'année avec l'arrivée d'ingénieurs et consultants UX et UI autour de compétences en digitalisation des processus (en infrastructures ou pour les applications métiers), ainsi qu'en datavisualisation et en collaboration.

La maitrise de la donnée est au cœur du plan stratégique 2021/2025 de SPIE ICS. Cette création de valeur amène l'ESN française à se doter de nouvelles expertises et d'outils innovants pour enrichir ses offres cœur de métier par la structuration et l'exploitation raisonnée de la donnée.

SPIE ICS met ainsi ses compétences au service de trois types de besoins émergents au sein des organisations :

• L'automatisation des tâches et des processus, pour améliorer la productivité, la fiabilité et la sécurité des infrastructures

• Le développement de solutions de collaboration à distance, dont les besoins se sont accrus en raison de la crise sanitaire et la transformation de l'environnement de travail

• L'accompagnement des clients sur l'impact numérique de ces nouveaux modes de collaboration, en proposant des solutions d'usage pour conjuguer performance et réduction de l'impact environnemental.

Afin de d'accélérer leur transformation numérique, les acteurs économiques privés et publics font évoluer leurs systèmes d'informations et la valorisation de la donnée est au cœur de leurs préoccupations. Pour y répondre, SPIE ICS combine son expertise en infrastructures et en data management avec les expertises métiers des autres filiales de SPIE France. Cette capacité à maîtriser l'exploitation de la donnée (devops, devsecops, automatisation, orchestration ) crée une valeur complémentaire. SPIE ICS intervient sur des dossiers clés dans des secteurs de plus en plus diversifiés tels que l'agroalimentaire, l'aéronautique ou encore le nucléaire.

Carole Bonnafous, directrice de la business unit Smart Data & IoT chez SPIE ICS précise : « l'enjeu est de développer la chaîne de valeur de nos services en accompagnant nos clients sur le chemin de la donnée. Le regroupement de nos activités est à l'image de notre développement : il nous permet de proposer à nos clients des solutions toujours plus maîtrisées, performantes et sécurisées. Des solutions qui ont vocation à vivre dans le temps grâce à notre centre de services managés, intervenant en supervision, gestion d'incidents, maintenance et support ».

« Le nouveau site de Nîmes va nous aider à accompagner la transition numérique du tissu économique local, dans une démarche de proximité. Notre métier est d'amener le numérique vers l'ensemble des acteurs du territoire, aussi bien les hôpitaux, cliniques et écoles, que les nombreuses ETI de notre région » renchérit Antoine Bardel, directeur du département Méditerranée de la direction des activités Grand-Est de SPIE ICS.