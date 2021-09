SPIE ICS installe son nouveau centre de services managés national au cœur du parc technologique Inovallée (38)

D'une superficie de près de 2 000 m et accessibles aux mobilités douces, ces nouveaux locaux conjuguent innovation, performance et bien-être des collaborateurs. Officiellement inaugurés cet automne, ils accueillent le cockpit de supervision du centre de services et d'expertise de SPIE ICS, qui permet de veiller en temps réel sur les 80 500 points de contrôle des clients du centre, depuis un mur d'écrans de 10 mètres d'ouverture.

« Ces écrans offrent une vue synthétique des systèmes de nos clients et permettent aux équipes de SPIE ICS de surveiller l'ensemble des infrastructures informatiques des clients, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre capacité à réagir en cas de défaillance s'en trouve renforcée », indique Raphaël Mermond, directeur du centre de services et d'expertise de SPIE ICS à Grenoble.

Le nouveau site accueille également un datacenter permettant de stocker les données en interne. Un espace réservé aux activités sensibles ultra-sécurisées et une salle dédiée pour maquetter les infrastructures de production des clients complètent l'ensemble.

« En tant qu'acteur de proximité, être situé au cœur de la vallée de l'innovation grenobloise est une vraie valeur ajoutée pour notre marque employeur », commente Arnaud Lombard, responsable de l'agence ICT & Bâtiment intelligent de SPIE ICS.

Le centre d'expertise de la filiale affiche aujourd'hui une croissance de 10% par an, une tendance qui devrait se maintenir sur les 3 prochaines années, et ces nouveaux locaux permettent de réunir près d'une centaine de collaborateurs du centre de services et d'expertises et près d'une cinquantaine de l'agence des Alpes.

SPIE ICS emploie déjà 500 collaborateurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et a ouvert une quinzaine de nouveaux postes sur ce site, parmi lesquels des ingénieurs, des experts et des techniciens.

[1] Les services managés rassemblent les activités de gestion de l'infrastructure d'un système d'information, qui sont externalisées sur la base d'un contrat annuel.