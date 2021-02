SPIE : Nouvel essor pour la RSE de SPIE

Chez SPIE, nous nous engageons en tant qu'entreprise socialement responsable pour que nos activités participent à la transition écologique. En ce sens, l'année 2020 nous a permis de faire de réels progrès dans notre manière de communiquer sur notre contribution positive. Après la publication de notre numéro hors-série de Rencontres « Ahead on the green path », Isabelle Lambert, directrice Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du Groupe, revient sur les étapes clés franchies par SPIE cette année.

Isabelle, dans ses activités quotidiennes, SPIE s'engage à réduire son impact environnemental. Souhaitez-vous faire une annonce à ce sujet ?

Isabelle : Oui, en effet ! Nous venons de publier le Code Environnement de SPIE qui clarifie les règles concernant nos principaux impacts environnementaux, à savoir notre consommation énergétique, nos déchets et notre utilisation de substances dangereuses. Même si la majorité de nos collaborateurs et de nos partenaires ont déjà mis en place un système de gestion environnemental certifié, ce Code Environnement fournira un socle commun pour bien comprendre les attentes de SPIE.

Concernant la communication externe, les lecteurs attentifs aux résultats financiers 2019 du Groupe, publiés en mars dernier, auront remarqué quelque chose de différent…

Isabelle : Oui, lors de la production de nos résultats pour 2019, nous avons calculé la « part verte » de notre bilan, en nous appuyant sur la taxonomie européenne des activités durables. Ce nouveau système établira une classification normalisée à l'échelle européenne des activités véritablement durables et qui peuvent être mentionnées comme telles dans les états financiers annuels ou les notices d'information. Même si elle n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2022, nous avons décidé de commencer à appliquer cette taxonomie dès aujourd'hui, afin d'avoir une idée de notre situation actuelle et de montrer la solidité de notre engagement en faveur du développement durable. Sur ce point, nous avons une longueur d'avance : une seule autre entreprise en Europe a déjà appliqué cette taxonomie.

Et quel est notre résultat ?

Isabelle : Pour notre chiffre d'affaires 2019, la « part verte » s'élève à 35 %, selon cette première taxonomie. Ce résultat est satisfaisant et reflète le fait qu'une grande partie de nos activités permet une réduction substantielle de l'empreinte carbone de nos clients, comme par exemple les systèmes de gestion technique des bâtiments, où nous travaillons sur les normes d'efficacité énergétique et Quasi Zéro Énergie (Q-ZEN). En outre, nos activités dans les services de transmission et de distribution d'électricité permettent de relier les sources d'énergies renouvelables aux réseaux nationaux, notamment en Allemagne, où la transition énergétique est dynamique. Et nous contribuons également au développement de la mobilité propre, en installant des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.

Que signifie ce résultat pour SPIE ?

Isabelle : Tout d'abord, c'est un très bon résultat qui montre notre réelle contribution au développement durable. Il présente également un double avantage pour SPIE : premièrement, l'application de cette taxonomie nous permet d'aller au-delà du simple compte-rendu de notre impact environnemental, et de prouver que la réduction des émissions de carbone est au cœur de nos activités, le développement durable faisant partie intégrante de notre développement commercial. Deuxièmement, ce résultat indique clairement aux investisseurs que le business model de SPIE est tourné vers l'avenir, et que l'on peut compter sur nous pour la transition écologique en cours.

Est-ce la raison pour laquelle SPIE a rejoint l'alliance européenne pour une relance verte ?

Isabelle : Il est certain que le fait de rejoindre cette vaste alliance, réunissant de nombreux acteurs de toute l'Union européenne tels que des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des chercheurs, a envoyé un message fort sur notre position aux investisseurs, mais aussi aux politiques et au grand public. À la fin de l'année dernière, la Commission européenne nouvellement élue lançait son « pacte vert », mais la COVID-19 lui a volé la vedette au printemps. De nombreux dirigeants d'entreprise et certains États membres ont commencé à avancer que la relance de l'économie européenne post-COVID devait passer par un allégement des obligations environnementales.

Comme les 300 autres signataires de l'alliance, nous sommes fondamentalement opposés à cette idée. La COVID-19 ne rend pas moins réelle la menace du changement climatique et des atteintes à l'environnement. Rejoindre l'alliance était pour nous une manière d'affirmer notre position, et cela a permis à notre PDG Gauthier Louette de participer à des discussions de haut niveau avec la Commission européenne avant l'élaboration de son budget cet été. Ainsi, en faisant partie de cette alliance, nous contribuons à façonner la transition écologique et à dynamiser le « pacte vert » en tant qu'entreprise responsable.

SPIE est désormais la deuxième entreprise la plus responsable du secteur des biens et services industriels, d'après l'agence de notation VIGEO.

Isabelle : Une autre réussite collective ! Nous pouvons tout d'abord remercier nos équipes opérationnelles qui, depuis de nombreuses années, communiquent de manière exhaustive leurs indicateurs de performance RSE. Il faut également saluer le travail d'équipe des fonctions RH, juridique, achats, gestion des risques, fiscalité, QHSE et RSE, dont la collaboration a permis de répondre aux questions de VIGEO. Cette deuxième place est à la fois un bon résultat en soi et surtout un bond en avant par rapport à notre précédente évaluation par VIGEO il y a deux ans. La prochaine étape dans l'évolution de notre performance et de notre évaluation externe dépendra des objectifs RSE quantitatifs définis pour le Groupe.

