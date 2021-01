SPIE : Porsche fait appel à l'expertise technique de SPIE

Hockenheim, 4 Janvier 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été choisie par Porsche pour installer l'infrastructure électrique de son nouveau Porsche Experience Center sur le circuit de course d'Hockenheimring. SPIE Nuhn, filiale de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, est responsable de cette réalisation. À l'avenir, le nouveau Porsche Experience Center offrira aux visiteurs ses propres circuits de pilotage (dont des pistes tout-terrain) pour faire découvrir ses véhicules directement sur place, ainsi que diverses salles de conférence, un restaurant et un lieu exclusif pour les réunions et les événements.

Des services électriques exhaustifs

SPIE a réalisé toutes les installations de base de ce nouveau site d'environ 4500 m². Les équipes y ont notamment installé l'éclairage (dont celui de sécurité) et les systèmes d'alarme incendie et d'alerte vocale. « Pour ce qui est des installations d'éclairage, nous avons bénéficié de notre longue expérience dans la mise en place d'éclairages spéciaux complets dans le domaine de l'organisation d'événements et de la restauration. Par exemple, les éclairages ont été spécialement adaptés et conçus pour la marque Porsche », explique Paul-Erwin Oswald, chef de projet chez SPIE Nuhn. Les équipes de SPIE ont posé, au total, quelque 90 kilomètres de câbles, 30 kilomètres de fibre informatique et 45 kilomètres de lignes électriques basse tension. En outre, 350 détecteurs de fumée, 160 boîtes de sortie au sol et 1850 luminaires ont été montés. Le design de toutes les installations, des systèmes de support de câbles apparents jusqu'aux spots individuels des objets exposés, a été conçu sur mesure pour Porsche.

La prochaine étape de cette fructueuse coopération est déjà en cours de planification : « Nous préparons une application pour le contrôle à distance des lumières, avec des jeux de lumière spécialement adaptés à l'exploitation des salles. Une fois cette solution mise en œuvre, le client pourra contrôler l'éclairage de l'ensemble du bâtiment depuis une tablette, et agir ainsi sur la consommation énergétique de l'installation », poursuit Paul-Erwin Oswald. À l'avenir, cette technologie permettra à Porsche d'actionner les différentes lampes du système d'éclairage de manière flexible à partir d'un câblage réduit. Les lampes peuvent être combinées afin de former différents jeux de lumières, qui peuvent être ensuite sauvegardés et activés à tout moment.

Un contrat réussi grâce à une collaboration efficace

Un des facteur de succès importants a été l'excellente coordination et l'accord entre le développeur, le client et les sous-traitants - avec des circuits de décision courts et suffisamment de souplesse en cas de changements. «Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le développeur Emodrom Bau und Grund GmbH et notre client Porsche afin de répondre à toutes les exigences dans les délais impartis. Cette coopération directe nous a permis de mener à bien notre mission à la plus grande satisfaction du client », ajoute Andreas Erich, responsable opérationnel de SPIE Nuhn. « Ce contrat a été extraordinairement passionnant pour nous, du début à la fin. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir dire que la coopération tout au long du processus d'aménagement a été fidèle au slogan de Porsche : « We accelerate your emotions » (Nous accélérons vos émotions). »

Crédit photo : Porsche Deutschland GmbH