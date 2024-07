La croissance organique est restée solide au premier semestre 2024 à +2,1 %, compte tenu d'une base de comparaison particulièrement élevée. Les activités de Technical Facility Management ont été très dynamiques, marquées par un taux de renouvellements élevé de contrats, notamment auprès de clients de premier plan exigeant une présence nationale, ainsi que par le déploiement de contrats de performance énergétique. Les activités de Building Solutions sont restées bien orientées, notamment tirées par les projets de rénovation de bâtiments et le déploiement de nos solutions d'efficacité énergétique. City Networks a été soutenue par les contrats dans le segment Smart city (en particulier nos solutions intelligentes d'éclairage pour les espaces publics) et les transports publics, tandis que la baisse de la production dans nos activités liées à la fibre est restée bien maîtrisée. Industry Services, porté par les projets liés à la décarbonation et

l'attention permanente portée à la qualité d'exécution et à nos solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

Nous restons confiants dans notre capacité à faire face dans le contexte français actuel et à maintenir des niveaux d'activité et de performance solides à l'avenir, grâce à la résilience avérée de notre activité.

Allemagne

Au premier semestre 2024, la production du segment Allemagne a augmenté de +30,6 %, dont +6,0 % de croissance organique et +24,6 % liés à la contribution des acquisitions bolt-on (ECS, Bridging IT, ROBUR, ICG Group et MBG energy GmbH).

Au premier semestre 2024, la croissance organique a été très forte en Allemagne grâce à notre positionnement unique dans les activités High Voltage et City Networks et Grids, pour lesquelles le carnet de commandes a continué d'augmenter, après avoir atteint des niveaux records. La croissance a été principalement tirée par des projets de raccordement de la production d'énergie renouvelable aux réseaux (lignes à haute tension et sous-stations), à accroître la capacité des réseaux et à améliorer leurs systèmes de gestion intelligents. Les activités de Technical Facility Management se sont intensifiées au deuxième trimestre 2024 et continueront sur cette tendance aux second semestre 2024.

L'entreprise ROBUR, dont l'acquisition a permis d'établir notre présence sur le marché allemand des services à l'industrie, a été consolidée à compter du 1er mars 2024 (quatre mois de contribution) et a réalisé une bonne performance. ICG Group (non encore consolidée) acquise au sein des activités City Networks et Grids contribue pour trois mois. Leurs plans d'intégration respectifs se déroulent comme prévu.