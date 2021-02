SPIE a été retenue par la Région Occitanie pour équiper 61 000 lycéens d'un ordinateur portable

Malakoff, le 16 février 2021 - SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a reconduit pour 3 ans son partenariat avec la Région Occitanie afin d'équiper ses lycéens d'un ordinateur portable. Cette collaboration, initiée en 2017 en Occitanie, permet de réduire la fracture numérique et de favoriser l'accès pour tous à l'outil informatique.

61 000 ordinateurs dans 370 établissements

SPIE ICS a été retenue par la Région Occitanie pour assurer la fourniture, la distribution et la réparation de plus de 60 000 ordinateurs portables au sein des 370 établissements publics et privés du territoire. Ce projet d'équipement s'inscrit dans le cadre du dispositif d'aide aux jeunes « loRdi » porté par la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Il vise à favoriser l'accès aux outils numériques et à enrayer les inégalités. Tous les élèves des établissements publics labellisés « lycée numérique », sans conditions de ressources, peuvent dès l'entrée en seconde ou en première année de CAP, disposer d'un ordinateur portable. Dans les autres lycées, à l'entrée en seconde ou en CAP1, les lycéens qui le demandent peuvent bénéficier d'une aide de la région de 80€ jusqu'à la gratuité totale de l'ordinateur pour les familles éligibles à l'allocation de rentrée scolaire.

Pour mener à bien ses missions, SPIE ICS a constitué une équipe dédiée d'une centaine de personnes. « Nous avons pu assurer la rentrée 2020 grâce à une solide organisation logistique et une collaboration étroite avec la collectivité et les établissements », explique Edwige Venuat, team leader au sein de SPIE ICS.

Des prestations de service au plus près des besoins des lycéens

SPIE ICS a intégré dans les ordinateurs un master composé d'une suite de 500 logiciels baptisée « mon cartable numérique » pour permettre aux élèves de se connecter à toutes les applications sélectionnées par les rectorats de Toulouse et Montpellier.

La filiale intervient directement dans les établissements, de sorte que 90% des élèves sont équipés au mois de septembre, en 2 semaines. SPIE ICS assure également le service après-vente : « tous les moyens sont mis en œuvre pour que les élèves et le personnel encadrant se sentent en confiance avec les équipes. Une interface de suivi des distributions en temps réel a été mise en place », précise Edwige Venuat.

Une clause d'insertion sociale pour contribuer au tissu économique local

SPIE ICS s'est engagée à réaliser une clause d'insertion sociale qui prévoit l'emploi de bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi de longue durée, jeunes sans qualification ainsi que de personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale. Un succès puisque les profils retenus pour la mission ont réalisé 6 430 heures cumulées en 2020, soit 15 % de plus que l'engagement initial pris par la filiale.

Ces personnes, formés par SPIE ICS, viennent renforcer les équipes sur des postes de préparateurs de commandes, de gestion du back office, de chefs d'équipe et de distributeurs. Environ 40% de ces effectifs recrutés par l'agence d'intérim Randstad sont renouvelés d'une année à l'autre.

Un dispositif indispensable pendant la crise Covid-19

La continuité du service a été maintenue pendant les deux confinements successifs. Sur la première vague en mars 2020, les équipes de SPIE ont distribué via Chronopost environ 600 ordinateurs portables aux domiciles des élèves. Puis, lors de la réouverture des lycées en septembre dernier, elles ont continué à se déplacer dans les établissements dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires. « Ce dispositif s'est avéré clé pour assurer la continuité pédagogique lors de la période de confinement. Les élèves, qui n'étaient pas encore équipés d'un ordinateur personnel, ont pu suivre les cours à distance et maintenir un lien permanent avec les enseignants », indique Edwige Venuat.

« Depuis son lancement, ''loRdi'' a su s'imposer comme l'outil indispensable pour tous les lycéens et lycéennes de la région. Il symbolise à lui seul l'ambition que je porte à la tête de cette région pour notre jeunesse : abolir les frontières matérielles et sociales, donner à chacun les mêmes chances de réussite, tout en préservant le pouvoir d'achat des familles. ''loRdi'' c'est tout cela à la fois. Pendant cette crise que nous traversons, il participe également pleinement à la lutte contre la fracture numérique et le décrochage scolaire en permettant à ceux qui n'auraient peut-être pas pu le faire, de suivre les cours à distance quand cela est nécessaire. C'est dans cet esprit que nous avons, lors du premier confinement, distribué 500 loRdi aux lycéen.nes boursiers non équipés », conclut Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.