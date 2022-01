SPIE : achève la mise en œuvre du nouveau centre de données FRA16 pour Interxion

Francfort, le 6 janvier 2022 - SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a achevé la mise en œuvre du nouveau centre de données FRA16 dans la ville allemande de Francfort-sur-le-Main, en novembre 2021, pour le compte d'Interxion : a Digital Realty Company. Le centre FRA16 est le dernier centre de colocation de pointe à s'implanter dans le quartier d'Ostende à Francfort. Ce seizième centre de données sur le campus ouvre de nouvelles perspectives en matière de croissance digitale.

Une prestation de services complexe dans un délai serré

Ulrich van Huet, directeur général de SPIE Lück et chef de projet au sein de la division opérationnelle Building Technology & Automation de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a pris la tête des opérations. En 13 mois, ses équipes ont effectué tous les travaux d'installation techniques sur les 4 800 m2 d'espace blanc du client pour arriver à une puissance installée de 16,5 MVA. Les travaux effectués sur l'ensemble du système électrique (comprenant une sous-station de 110 kV) et les travaux mécaniques liés au refroidissement, à la climatisation, à la plomberie et à la tuyauterie ont été coordonnés avec une précision exceptionnelle. L'un des défis majeurs rencontrés lors du projet a été l'installation des transformateurs fournis par Interxion, pesant 80 tonnes, car ils n'étaient adaptés à aucun espace disponible, que ce soit à côté du bâtiment ou au rez-de-chaussée. De ce fait, certains transformateurs ont dû être transférés au troisième étage. « L'utilisation d'un nouvel outil de gestion de site et l'efficacité du travail d'équipe de nos spécialistes dans toutes les disciplines, représentant parfois jusqu'à 220 personnes, ont joué un rôle essentiel dans la réalisation du projet conformément au calendrier convenu dans le contrat. Cela me rend particulièrement fière de mon équipe », a déclaré Paula Guesnet, responsable du service Data Competence Center de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. « À présent, tous les essais de mise en service ont également été effectués et validés haut la main », a ajouté Paula Guesnet.

Des centres de données mis en œuvre à partir d'une source unique

Lors de la réalisation de ce projet complexe, SPIE a une fois de plus su tirer parti de son expertise complète en tant que fournisseur de services spécialisé dans les solutions de bout en bout, et s'est montrée fidèle à l'esprit de ONE SPIE. Planen & Bauen GmbH, département de SPIE spécialisé dans le domaine, s'est chargé de la planification, SPIE Pulte de l'installation des équipements de commutation et SPIE SAG de l'intégration de la sous-station, assemblée en interne, en collaboration avec Netzdienste Rhein-Main GmbH.

Volker Reiling, directeur général de Planen & Bauen GmbH, estime que le développement des centres de données a en quelque sorte atteint un tournant. Il a ainsi déclaré : « La conception des centres de données s'inscrit de plus en plus dans une démarche de préservation de l'environnement. C'est un aspect que nous avons également pris en compte pour le centre FRA16. Ainsi, nous avons installé deux toits végétalisés et un système de contrôle des émissions dans les groupes électrogènes de secours. Nous avons aussi intégré une architecture modulaire économe en énergie avec plusieurs niveaux de redondance à l'infrastructure. »

Les centres de données ont progressivement pris de l'importance ces dernières années. Avec la pandémie, la demande en matière de capacité des centres de données a encore augmenté. « Chez SPIE, nous avons adopté une approche davantage axée sur le digital. Cela s'applique pour de nombreux processus de coordination, que nous avons effectués en ligne étant donné qu'il n'était plus possible de se donner rendez-vous sur site. Cela ne nous a pas empêchés de terminer tous les travaux à temps », a déclaré Ulrich van Huet, avant d'ajouter : « Chez SPIE, nous rendons possible la mise en œuvre de nouveaux centres de données à partir d'une source unique, sans interface, de manière rentable et efficace. Cela est bénéfique à la fois pour les fournisseurs et leurs clients. »

Un étroit partenariat de longue date

SPIE et Interxion : a Digital Realty Company, travaillent en collaboration depuis 19 ans, ce qui montre bien à quel point leur relation commerciale se base sur un étroit partenariat. « Par le passé, SPIE est intervenue sur huit projets réussis, menés à bien dans les délais et selon un haut niveau de qualité. Nous n'avons donc pas hésité au moment d'attribuer le contrat, car nous savions qu'avec SPIE, le centre de données FRA16 serait une nouvelle fois prêt à temps », a expliqué Thomas Wacker, responsable de l'expansion en Allemagne chez Interxion : a Digital Realty Company.

« Du fait de l'augmentation de la demande en matière de capacité, il va falloir davantage de centres de données. Chez SPIE, nous serions heureux d'avoir la possibilité de développer, mettre en œuvre et entretenir davantage de centres de données pour Interxion à l'avenir et, ce faisant, de poursuivre notre partenariat fructueux » , a affirmé Ulrich van Huet.