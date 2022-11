SPIE : annonce 850 postes à pourvoir en France au 4ème trimestre 2022 après avoir dépassé ses objectifs annuels

Cergy, le 8 novembre 2022 - Les métiers de SPIE, leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, sont à la croisée des enjeux climatiques et énergétiques actuels. Pour accompagner ses clients dans leur transitions énergétique, numérique et industrielle, les filiales de SPIE en France ont déjà réalisé à fin septembre l'objectif annuel de recrutement fixé à 3 600 collaboratrices et collaborateurs, dont 600 alternant.es. SPIE prévoit de recruter encore 850 CDI ou CDD au 4ème trimestre 2022, partout en France. Dans un secteur porté par les défis liés à la création d'une économie bas-carbone, ce niveau élevé de recrutement sera poursuivi en 2023.

Par la mise en œuvre de ses métiers techniques dans des domaines en forte croissance (smart city, bâtiment intelligent, services aux industries et énergies), SPIE propose des solutions concrètes, locales et applicables, en phase avec les défis de l'économie et des territoires. Ses services répondent parfaitement aux ambitions du plan France Relance qui prévoit 100 milliards d'euros d'investissements dans la décarbonation, la reconquête industrielle et le renforcement des compétences et des qualifications dans l'ensemble du pays. Ils offrent de nombreuses opportunités et des carrières d'avenir qui contribuent à la lutte contre le changement climatique et à la création de valeur par le numérique : technicien-ne de maintenance, ingénieure-e efficacité énergétique, électricien-ne courant faible et fort, ingénieur-e télécoms, ingénieur-e réseaux, monteur, conducteur de travaux, raccordeur fibre optique, ingénieur-e & technicien-ne smart city, cybersécurité, technicien-ne data centers, soudeur-se, électricien-ne industriel-le, responsable d'activités réseaux d'énergie.).

Les postes sont principalement des CDI à temps plein. Tous les niveaux d'étude sont ciblés, du bac professionnel au diplôme d'ingénieur en passant par les licences professionnelles et les BTS. Retrouvez toutes les offres d'emploi sur le site internet spie-job.com.

Avec 400 implantations et un fort maillage sur l'ensemble de l'Hexagone, les filiales de SPIE en France recrutent dans les 12 régions métropolitaines. Ces recrutements vont se poursuivre au-delà des objectifs annuels déjà dépassés à fin septembre. Ainsi, au 4ème trimestre 2022, 130 recrutements sont prévus en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 100 en Ile-de-France dans les Pays de la Loire, 80 en Normandie, 70 en Nouvelle-Aquitaine, 60 dans le Grand Est et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 30 dans les Hauts-de-France, en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Centre-Val de Loire.

« SPIE est un groupe européen en croissance et un acteur clé des enjeux actuels : la transition énergétique, la transformation numérique responsable et la décarbonation de l'industrie. Nous recrutons partout en France des femmes et des hommes audacieux et passionnés qui ont envie de donner du sens à leur engagement professionnel. En rejoignant SPIE, vous accédez à des opportunités de carrières dans des métiers porteurs ! » Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France.

« Sur chacun de nos territoires, au plus près des enjeux locaux, nous recrutons des talents qui portent nos valeurs et dont nous déployons les expertises. Nos collaboratrices et collaborateurs sont les premiers actionnaires de l'entreprise, et ils sont aussi les principaux acteurs de la transition énergétique et de la transformation numérique : sur le terrain, ce sont elles et eux qui transforment la stratégie de SPIE en solutions concrètes, utiles, vertes et innovantes pour nos clients. » Sandra Hen Poulain, directrice des ressources humaines de SPIE France.

Outre les compétences techniques, la capacité d'adaptation, la diversité des profils et la motivation des nouveaux arrivants sont des atouts recherchés. Un sens aigu du collectif et une réelle envie de contribuer aux multiples enjeux de transition énergétique et de transformation numérique sont essentiels. La passion, l'audace et la diversité des métiers font la force des équipes de SPIE.

Chez SPIE, la complémentarité des profils est créatrice de valeur. Dans chacun de ses métiers, l'entreprise favorise la mixité et la diversité car elles sont des leviers de performance individuelle et collective. Ces engagements sont au cœur des actions du réseau mixte So'SPIE Ladies qui œuvre pour les carrières des femmes, du Comité Handicap qui multiplie les initiatives pour libérer la parole et accompagner les personnes en situation de handicap, ou des comités RSE, qui visent la réduction de l'empreinte environnementale de SPIE et le mieux-vivre au travail.

« Venez chez nous si ça vous branche d'agir pour la transition énergétique et pour la transformation numérique », c'est la signature de la marque employeur des filiales de SPIE en France. Elle est portée par une promesse claire : celle de contribuer à un monde plus responsable et plus durable en rejoignant un Groupe en pleine croissance. Créateur de solutions vertes et innovantes, SPIE accompagne ses clients dans la conception, l'installation et la maintenance de leurs infrastructures et de leurs réseaux énergétiques et numériques.