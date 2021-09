SPIE annonce le lancement en France de Fabloop, son offre de smart data management dédiée aux industriels

Cergy, le 9 septembre 2021 - La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, lance Fabloop en France pour aider les industriels à relever leurs challenges de l'industrie 4.0. Avec Fabloop, la division Industrie, reconnue pour son expertise des process, aide ses clients à mettre leurs données au service de leur performance industrielle.

Fabloop, une réponse 4.0 aux enjeux de l'industrie

Les bénéfices de l'Industrie 4.0 et ses champs d'applications sont nombreux. L'optimisation des plans de maintenance en est un exemple, tout comme l'amélioration de la productivité ou encore la maîtrise de l'empreinte environnementale.

Consciente que le patrimoine de données des industriels est une source de progrès et de performance, s'il est exploité par un industriel pour les industriels, la division Industrie lance son offre de Smart Data Management sur-mesure « Fabloop », née d'un constat simple : le passage à l'industrie 4.0 doit s'opérer avec des experts des process industriels.

« La division Industrie dispose d'une connaissance fine d'une grande variété de process, héritée de notre longue expérience aux côtés des industriels. C'est parce que nous parlons le même langage que nos clients, que nous pouvons les accompagner dans leurs décisions stratégiques d'exploitation ainsi que dans leurs transitions énergétique et numérique, en toute sécurité », souligne Fréderic Toussaint, directeur général de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire.

Une réponse co-construite avec le client

Fabloop permet de répondre aux enjeux des industriels en associant la puissance d'une plateforme digitale sécurisée à une méthode de co-construction, articulée autour du client, de ses besoins, de son process et de sa problématique industrielle.

La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire a ainsi constitué une taskforce dédiée pour accompagner ses clients dans leur transformation industrielle. En embarquant les nombreuses parties prenantes d'un tel projet (directeurs maintenance, directeurs technique, directeurs travaux neufs, DSI, directeurs de l'innovation, directeurs d'exploitation, directeurs de production…), cette taskforce permet la mobilisation de l'intelligence collective.

Convaincue que la meilleure solution naît d'une réflexion associant des profils variés, SPIE réunit experts de la donnée et experts des process pour élaborer avec le client la solution la plus simple et la plus performante pour son exploitation.

« Après avoir mené une étude sur l'offre numérique existante à destination des industriels, la division Industrie a conçu en partenariat avec SPIE ICS, filiale de services numériques de SPIE France, une solution pionnière, capable d'interagir avec l'ensemble des systèmes numériques industriels et répondant à de nombreux critères : adaptabilité à l'environnement IT du client, pérennité des softs et des développements, déploiement mono ou multisites… et ce, dans le respect des contraintes de cybersécurité », précise Jérôme Morisson, directeur Solutions & Expertise au sein de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire.

Le ROI[1], principal indicateur de performance

Fabloop, le nom est nouveau mais la méthode a déjà été approuvée par de nombreux industriels issus notamment des secteurs de l'énergie, de l'aéronautique ou encore de l'agro-alimentaire. Si les secteurs varient, l'objectif reste le même : mettre en œuvre la meilleure solution qui permettra de proposer un ROI efficient.

A titre d'exemple, la division Industrie a permis à l'un de ses clients du secteur de l'agro-alimentaire de supprimer 100% des incidents de mélanges, et à un autre client de l'aéronautique de diminuer sensiblement les arrêts de chaine de production par anticipation des pannes critiques.

En intégrant cette logique de ROI dès le travail de co-construction, les équipes de la division Industrie sélectionnent, adaptent ou créent avec le client la meilleure solution technico-économique pour répondre à leurs enjeux et besoins. C'est ainsi que pour un client du secteur de l'énergie, les experts SPIE, spécialistes du process, de la data et de la robotique, réunis en atelier avec le directeur du projet et le directeur du système d'information du client, ont ajusté la réponse technique pour la rendre plus simple dans une logique de moindre coût, proposant ainsi un ROI optimisé de 30%.