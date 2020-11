SPIE : assure la modernisation du réseau électrique de Noctua

La société SPIE annonce avoir été chargée par l'autorité des constructions et des biens immobiliers de Rhénanie du Nord-Westphalie (BLB NRW) de moderniser les infrastructures électriques de Noctua, le nouveau 'data center' hautes performances du campus universitaire de Paderborn (Allemagne).



SPIE GfT, une division opérationnelle de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a commencé la mise à niveau des équipements électriques en juillet 2020, et achèvera le data center d'ici la mi-2021.



'La conception d'une l'infrastructure modulaire et extensible à destination de ce data center permettra à ce dernier de s'adapter aux futures générations de superordinateurs', assure SPIE.



Selon Wolfgang Feldmann, directeur de la succursale BLB NRW, ce nouveau data center 'abritera un jour les systèmes de calcul haute performance parallèles les plus puissants d'Allemagne'.





