SPIE : déploie Internet par LiFi dans un lycée, avec Oledcomm

SPIE ICS, une filiale de SPIE, et Oledcomm, une start-up spécialisée dans la technologie LiFi, ont été retenues par la région Centre-Val de Loire pour mettre en place la technologie LiFi au sein d'un lycée pilote.



Présentée comme plus sécurisée et plus écologique que le WiFi, la connexion LiFi va permettre aux élèves de se connecter à Internet grâce à... la lumière.



Le LiFi ne traversant pas les murs, le signal n'est pas piratable à l'extérieur des salles de classe, font savoir les deux entreprises. Chaque élève disposera ainsi d'une connexion individuelle puissante, sans fluctuations. Par ailleurs, il n'est plus question de s'exposer aux ondes radiofréquences puisque le LiFi n'utilise que les ondes lumineuses.



Alors que le centre de documentation et d'information (CDI) du lycée de Grandmont, à Tours, devrait être prochainement équipé, la région entend aller plus loin dans sa démarche en établissant un schéma directeur afin d'améliorer l'offre de services numériques respectueux de l'environnement.



