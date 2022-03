SPIE : et LEASÉTIC nouent un partenariat pour réduire l'impact environnemental du numérique

Malakoff, le 17 mars 2022 - Avec le loueur LEASÉTIC et son application Colibris, SPIE ICS, filiale française de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, propose à ses clients une solution personnalisée qui mesure l'empreinte carbone de leurs actifs numériques pour optimiser leur impact environnemental.

SPIE ICS est engagée dans une démarche numérique responsable qui s'inscrit pleinement dans sa politique RSE. Elle est la première entreprise de services du numérique (ESN) d'envergure en France à être labellisée Numérique Responsable. Cela l'engage à agir sur tous les leviers à sa disposition : achats responsables, éco-conception des architectures et des services, allongement de la durée de vie des équipements…

Désireuse d'accompagner ses clients dans leur propre démarche numérique responsable, SPIE ICS développe des services pour les aider à mesurer et réduire leur impact. Elle vient ainsi de nouer un partenariat avec le loueur LEASÉTIC, dont l'offre permet d'augmenter le temps d'usage des équipements utilisateurs au sein d'une organisation et de minimiser leur empreinte carbone.

Une fois réparés ou recyclés, la réutilisation de ces équipements permet de réduire fortement leurs émissions de gaz à effet de serre, qui représentent actuellement 76% des émissions du secteur IT. Un levier prometteur qui reste actuellement largement sous-exploité : 80 % d'ordinateurs remplacés par les entreprises sont encore fonctionnels et seulement 35 % d'entre eux sont correctement collectés et recyclés…

Comme sur les achats éco-responsables ou l'éco-conception, SPIE ICS est en mesure d'accompagner ses clients sur la gestion de la fin de vie de leur matériel.

L'offre de LEASÉTIC est construite autour d'une solution de financement sur mesure et de l'application Colibris, son outil de mesure de l'impact environnemental des actifs numériques (PC, téléphonie, opérateurs…). Colibris se distingue des solutions actuellement disponibles par la transversalité de ses modules, qui fournissent une veille analytique continue pour un bilan carbone de chaque actif numérique. Cette information consolidée permet de formuler des recommandations d'optimisation.

« La gestion du cycle de vie des matériels informatiques n'est pas un sujet purement technique, explique Emmanuel Houdaille, directeur de l'innovation chez SPIE ICS, il intègre aussi des dimensions humaines, organisationnelles, financières… Le soin apporté à l'intégration de Colibris garantit non seulement l'efficacité de mise en œuvre de l'outil de mesure mais aussi une personnalisation poussée des recommandations d'évolution du parc matériel. »

Chez SPIE France où Colibris a été mis en œuvre en 2020, les impacts en matière d'émissions évitées ont été plus que significatifs :

21 tonnes de CO2 en agissant sur les usages d'un parc de 3 000 mobiles

1 600 tonnes de CO2, en agissant sur l'affectation des matériels sur un parc de 20 000 PC

90 tonnes de CO2, en agissant sur la maîtrise de la consommation de 20 000 utilisateurs de messagerie électronique

« Avec Colibris, les entreprises vont pouvoir mesurer l'empreinte environnementale de leurs outils digitaux et accompagner leurs employés dans le rallongement des durées d'usages. La fin de vie des matériels qui était jusqu'ici coûteuse se transforme en source de gains sur le plan économique et sociétal grâce à l'implication d'entreprises adaptées et d'associations. L'expertise de SPIE ICS en matière d'infogérance et la présence de ses 150 commerciaux sur tout le territoire vont permettre à de nombreuses entreprises d'en bénéficier » se réjouit Emmanuel Rousseau, président et directeur général de LEASÉTIC.

Une perspective pleinement partagée par Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS : « La réduction de l'empreinte environnementale générée par les activités numériques est un véritable enjeu pour la planète. Nous appliquons d'ores et déjà ces principes à nos propres usages et sommes à même d'accompagner nos clients dans un numérique plus vertueux et respectueux de l'environnement. »