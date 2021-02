SPIE installe plusieurs parcs de recharge rapide à Wolfsburg pour IONITY

Wolfsburg, le 04 février 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été sélectionnée par IONITY, une joint-venture entre les constructeurs automobiles BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG et Volkswagen Group, pour installer de nouveaux parcs de recharge rapide à Wolfsburg. Le nouveau parc de recharge rapide installé au centre commercial de Detmeroder Markt propose six bornes de recharge d'une puissance maximale de 350 kW. Les bornes sont en libre accès 24h/24.

Développer l'infrastructure de recharge : une condition sine qua non

En quelques mois seulement, SPIE a installé et mis en service deux nouvelles stations de recharge rapide à Wolfsburg pour le compte de IONITY. La station de recharge située sur la zone du technopôle Forum AutoVision est le deuxième parc de recharge rapide, tandis que la station récemment mise en service au centre commercial de Detmeroder Markt est déjà la troisième de ce type à être installée à Wolfsburg, dans le cadre de l'initiative #WolfsburgDigital. Prochainement, une autre station doit être installée par SPIE au niveau du parc Allerpark, toujours pour le compte de IONITY. Un premier parc de recharge rapide avait déjà été mis en service en juin 2019 à la station de recharge pour véhicules électriques de Braunschweiger Strasse. « La disponibilité d'une infrastructure de recharge fiable est considérée comme une condition sine qua non de la mobilité électrique. Il s'agit d'un élément décisif pour la réussite de la transition énergétique. Ici, le développement de l'infrastructure de recharge en dehors des villes, le long des principaux axes routiers, et la création d'une infrastructure publique et privée dans les zones urbaines et les municipalités, sont deux composantes essentielles », explique Dietmar Bogerl, responsable de la division opérationnelle Energy & Mobility Solutions de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. Les stations sont équipées d'une prise Combo CCS (Combined Charging System), conformément aux normes européennes, et d'un transformateur électrique pour une recharge en courant continu. En outre, tout véhicule électrique compatible avec la norme de recharge européenne CCS sera rechargé avec de l'énergie 100 % renouvelable aux stations et à travers l'Europe, pour une conduite zéro émission et carboneutre.

Une vaste expertise dans le domaine de la mobilité électrique

SPIE offre une seule et unique source de services couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électromobilité : conseils sur une infrastructure de recharge adaptée et spécifique, intégration dans les infrastructures énergétiques existantes, services complets d'exploitation, de maintenance et d'élimination des défauts, en passant par l'avant-projet, le plan de mise en œuvre, l'installation et la mise en service. « L'un de nos domaines d'action en tant que fournisseur de services multi-techniques est la transition vers la mobilité 0 émission et la mise en œuvre complète d'infrastructures de recharge. Nous avons déjà acquis une grande expérience dans le développement, l'installation, la maintenance et l'exploitation de stations de recharge pour véhicules électriques grâce à de nombreux projets de référence, et nous voyons dans les changements dynamiques du marché de la mobilité électrique une opportunité de croissance », souligne l'expert de la mobilité électrique Dietmar Bogerl. « Grâce à notre vaste gamme de services, nous avons depuis longtemps démontré que nous étions un partenaire solide, sur lequel IONITY pouvait compter. Aussi, sommes-nous heureux de nous être lancés ensemble dans ce nouveau projet pour la ville de Wolfsburg. »