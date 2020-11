SPIE : installe un réacteur pour TransnetBW, en Allemagne

04/11/2020 | 12:12

SPIE annonce avoir installé un réacteur shunt de 380 kV avec champ de commutation à la sous-station de Stuttgart-Mühlhausen (Allemagne), pour le compte de l'opérateur du réseau de transmission TransnetBW.



Le réacteur shunt pèse 360 tonnes et présente une tension système autorisée continue de 440 kV (kilovolt).



En assurant la stabilisation du réseau haute tension, ce réacteur est essentiel pour réussir la transition énergétique en Allemagne et propose une alternative fiable, face à l'arrêt des centrales électriques conventionnelles et aux fluctuations énergétiques liées aux fermes solaires et éoliennes.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.