SPIE installe un réseau fibre optique à Schwedt et permet à 1 600 usagers de bénéficier d'un accès Internet très haut débit

Schwedt-sur-Oder, le 15 février 2021 -SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été sélectionné par Stadtwerke Schwedt, opérateur public du marché de l'énergie et des télécommunications dans la région d'Uckermark, en Allemagne, pour installer un réseau fibre optique complet avec répartiteurs, qui desservira 1 600 foyers, équipements publics et locaux commerciaux. Financé par le gouvernement fédéral, le Land et la région, l'opération a fait l'objet d'un appel d'offres l'été dernier. Les travaux devraient s'achever fin 2021.

Le très haut débit en pleine expansion

Afin de permettre aux zones rurales de la région d'Uckermark de se mettre à l'heure de la digitalisation, l'entreprise Stadtwerke Schwedt a été chargée d'étendre le réseau très haut débit existant de Schwedt-sur-Oder. D'ici la fin de l'année, jusqu'à 1 600 usagers de l'agglomération, parmi lesquels des particuliers, des entreprises et des établissements scolaires, devraient bénéficier d'un accès à Internet capable de gérer des débits de plusieurs gigabits. L'entreprise de services publics a choisi SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, pour mettre en place l'infrastructure nécessaire. Le fournisseur de services multi-techniques a déjà creusé plus de 25 kilomètres de tranchées, posé plus de 33 kilomètres de gaines vides et installé les répartiteurs requis. Jörg Masuch, chef de projet chez SPIE Deutschland & Zentraleuropa en charge des travaux, explique : « Lors de la prochaine étape, nous placerons les câbles de fibre optique dans les gaines, et nous raccorderons les répartiteurs qui transportent le signal optique jusqu'aux points de terminaison installés dans les foyers et les établissements. Une fois cette étape terminée, le signal pourra être activé assez rapidement. » Fin 2020, près de 300 raccordements étaient déjà prêts, et 13 nouveaux répartiteurs et sites techniques de installés. En décembre dernier, le lycée Gauß Gymnasium de Schwedt était le premier établissement public à être raccordé au réseau de fibre optique. Désormais, grâce à un produit haut débit de Stadtwerke Schwedt, élèves et enseignants peuvent naviguer rapidement et profiter du streaming sur Internet, avec un débit de 1 000 mégabits par seconde.

Un partenariat de longue date basé sur la confiance

« Nous avons encore beaucoup à faire pour permettre à tous les foyers mal desservis de naviguer en très haut-débit. C'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir un partenaire aussi performant et fiable que SPIE, qui justifie également d'une solide expertise dans le domaine de la fourniture de services, acquise lors de précédentes opérations que nous avons menées ensemble », souligne Stefan Döring, chef de projet responsable du développement du haut débit chez Stadtwerke Schwedt.

SPIE est impliqué dans des travaux sur le réseau d'électricité et de gaz de Schwedt depuis les années 1990, puis a commencé plus tard à participer à des opérations liées à la fourniture d'accès Internet et aux réseaux de télévision par câble. Par conséquent, le fournisseur de services multi-techniques connaît très bien la région, ses besoins et ses contraintes. Jörg Masuch décrit les défis que doit relever son équipe de 50 techniciens sur le terrain : « Nous travaillons ici dans la zone naturelle sensible de la vallée de la Basse-Oder, qui abrite plusieurs espèces animales et végétales protégées. Il s'agit d'un parc naturel régional et paysager d'Europe, avec de nombreuses zones protégées pour leur patrimoine naturel. Outre la complexité et la rapidité d'intervention dans un tel milieu, cela nécessite une documentation très complète et de haute qualité. »