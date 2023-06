SPIE lance en France l'offre SMARTbourg : des solutions adaptées à la ruralité du 21ème siècle

Saint-Denis, le 1 er juin 2023 - SPIE CityNetworks, filiale de SPIE France, partenaire de la performance des territoires spécialisé dans les réseaux d'énergie, réseaux numériques, services à la cité, transport et mobilité, lance l'offre SMARTbourg conçue pour la ruralité. Celle-ci propose des usages adaptés (connectivité, énergie, sûreté) et permet aux petites et moyennes communes d'accéder à des solutions et services hautement disponibles, d'améliorer le bien-être de leurs habitants, tout en réalisant des économies.

SMARTbourg : une offre conçue pour les petites et moyennes communes

En France, 70 % des communes comptent moins de 1 000 habitants, selon l'association des maires de France. SMARTbourg a été conçue par SPIE CityNetworks grâce à l'écoute des besoins et contraintes des élus et des acteurs impliqués dans la vie des petites et moyennes communes. L'offre est née du constat que les communes rurales peuvent aujourd'hui bénéficier de solutions « smart » au même titre que les grandes métropoles, grâce notamment au déploiement du Très Haut Débit, et plus généralement aux réseaux d'énergie et de communication, déjà en place. L'offre SMARTbourg comprend différents services et répond aux problématiques de la ruralité du 21ème siècle.

Des services en faveur des nouveaux usages

SPIE CityNetworks adapte la mobilité aux besoins et aux attentes des riverains : sécurisation des trajets piétons et des arrêts de bus scolaires, installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, etc. De plus, l'offre permet de renforcer la connectivité des communes et des habitants avec des solutions Haut Débit (FTTH[1], WiFi) en s'appuyant sur les infrastructures existantes pour assurer des usages devenus indispensables tels que le télétravail, la téléconsultation médicale, les panneaux d'informations dynamiques, les démarches administratives en ligne, la gestion de la relation citoyenne, etc.

Une sécurité optimale

SMARTbourg permet également de renforcer la sécurité de l'espace public, notamment sur les parcours-école ou aux arrêts de bus par le déploiement de solutions de vidéoprotection intelligentes. L'installation de caméras apporte aussi une aide précieuse pour lutter contre les dépôts sauvages d'ordures.

Un éclairage public performant et durable

SMARTbourg propose aux communes la rénovation et la modernisation de leur parc d'éclairage public, ainsi que l'éclairage du patrimoine, le passage en LED et le déploiement de solutions de supervision (télégestion) permettant des économies d'énergie significatives. Dans un contexte d'augmentation du coût de l'énergie, la rénovation de l'éclairage public, couplée à une maintenance efficace des équipements, constitue un levier important d'optimisation des dépenses énergétiques.

Des solutions de financement adaptées et une approche pragmatique

Financer des travaux d'infrastructure et de rénovation n'est pas toujours facile pour une petite commune. C'est pourquoi, au-delà de l'installation de nouveaux équipements, la démarche SMARTbourg vise à également à conseiller les communes sur les solutions les mieux adaptées à leurs besoins et à les orienter vers des modes de financement complémentaires, dont des subventions, si elles existent. Il s'agit aussi d'être pragmatiques : par exemple, en privilégiant l'interconnexion aux infrastructures déjà en place pour minimiser les coûts ; ou encore, en proposant le déploiement de panneaux photovoltaïques pour permettre l'autoconsommation de certains équipements.

« En tant qu'experts des services à la cité et au territoire, nous sommes convaincus que le choc inflationniste (prix de l'énergie), la densité des infrastructures de communication (FTTH, …) sont les déclencheurs d'usages vertueux à destination de la ruralité. Des solutions adaptées existent, et nous sommes mobilisés pour répondre aux besoins de ces communes », commente Hugues Jouffroy, directeur opérationnel de SPIE CityNetworks.

Un premier événement de lancement de l'offre a été organisé à Donchery dans les Ardennes le 10 mai dernier, en présence du maire de la commune et d'élus du département : « Cette démarche de proximité est fort utile pour nos communes qui doivent s'adapter à ces évolutions, sans oublier le besoin de contacts humains », a commenté Patrick Fostier, vice-président d'Ardenne Métropole, après cet événement.

[1]Abréviation de « Fiber To The Home », « fibre optique jusqu'au domicile» en Français.