SPIE : met son expérience de l'offshore au profit des énergies renouvelables

Cergy, le 21 mars 2022 - SPIE Oil & Gas Services, filiale de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans l'énergie et les communications, a remporté, en partenariat avec la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, les lots électricité, instrumentation et télécommunication de deux parcs éoliens en mer au large de Fécamp (Seine-Maritime) et de Courseulles-sur-Mer (Calvados). Les prestations comprennent l'étude, l'achat et la livraison des matériels, les travaux sur le site de montage, les raccordements finaux ainsi que l'assistance à la mise en service en mer.

S'appuyant sur son expérience de plus de 40 ans dans l'offshore, SPIE Oil & Gas Services poursuit sa démarche de diversification dans les énergies renouvelables avec sa participation à deux projets situés au large des côtes normandes. Lancés à la suite de deux appels d'offres de l'État pour atteindre ses objectifs en énergies renouvelables, les parcs éoliens en mer de Fécamp et du Calvados comptent parmi les réalisations marquantes de ces prochaines années dans le secteur de l'éolien en mer.

Pour chacun de ces parcs, SPIE Oil & Gas Services a été missionnée en 2020 puis 2021 pour assurer la fourniture et l'installation des systèmes électriques et de transmission de données, des éclairages intérieurs et extérieurs, des systèmes de vidéosurveillance et de détection incendie. Ces opérations portent sur les fondations de chaque éolienne. En marge, SPIE Oil & Gas Services assurera également la mise en place des radars maritimes.

Sur ces deux opérations, SPIE Oil & Gas Services s'appuie sur l'expertise des équipes de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire en matière d'armoires électriques et de systèmes de vidéosurveillance.

Le parc éolien en mer de Fécamp se compose de 71 éoliennes, localisées entre 13 et 22 km au large de Fécamp, sur une superficie globale de 60 km2 et pour une puissance totale d'environ 500 Mégas Watts (MW). La production envisagée de ce site équivaut à la consommation en électricité de plus de 60 % des habitants de la Seine-Maritime, soit 770 000 personnes. Sa mise en service est prévue en 2023.

Pour ce contrat, SPIE Oil & Gas Services a été sélectionnée par le groupement formé par Bouygues Travaux Publics, Saipem et Boskalis pour le client final « Parc éolien en mer de Fécamp ».

Bouygues Travaux Publics est en charge de la construction des 71 fondations gravitaires (Gravity Based Structure - GBS) sur lesquelles reposeront les mâts des éoliennes, Saipem de l'installation en mer des embases et Boskalis du remblai d'assise, de l'installation des protections et du ballastage des embases. Les GBS sont constituées d'une structure de béton armé remplie de ballast et posée sur le sol marin. La masse importante de ces fondations, de l'ordre de 5 000 tonnes, suffit à assurer la stabilité et à supporter le poids des équipements. Une fois fabriquées sur le chantier situé au Havre, ces GBS, qui mesurent de 48 à 54 mètres de haut, seront ensuite transportées au large de Fécamp. L'assemblage des fondations gravitaires et des éoliennes aura lieu en mer en 2023.

SPIE Oil & Gas Services interviendra alors une dernière fois pour assurer leur raccordement électrique final.

Le parc éolien en mer du Calvados se compose de 64 éoliennes en mer, localisées à plus de 10 km des côtes du Bessin, sur une superficie globale de 50 km2. Avec une mise en service attendue en 2024, sa production équivaudra à couvrir la consommation en électricité de près de 630 000 personnes, soit plus de 90 % des habitants du Calvados. À la différence du parc éolien en mer de Fécamp, les éoliennes du parc du Calvados auront des fondations monopieux, soit un pieu « géant » enfoncé dans le sol sous-marin, qui permet à chaque éolienne de résister aux charges du vent, des marées et des vagues. Sur ce parc, les équipes de SPIE Oil & Gas Services assurent la gestion de projet, l'étude, l'achat et l'intégration des équipements électriques et d'instrumentation dans les pièces de transition conçues par Saipem. La mise en service finale de raccordement électrique sera effectuée par SPIE Oil & Gas Services en 2024 au large de Courseulles-sur-Mer.

« Ces deux contrats illustrent notre capacité à accompagner nos clients dans leurs nouvelles activités liées aux énergies renouvelables, grâce à notre expertise en matière d'électricité et de gestion des contraintes maritimes offshore. Nous sommes fiers de contribuer au développement de ces deux grands parcs éoliens en mer », indique Claude Ranieri, directeur de la business unit Europe/Afrique du Nord chez SPIE Oil & Gas Services.

Au-delà de la France et de l'Europe, SPIE Oil & Gas Services a une forte présence à l'international où elle accompagne également ses clients dans leur transition énergétique, notamment au Moyen-Orient sur des projets d'installation de panneaux solaires, et en Asie-Pacifique dans le secteur de l'hydrogène. Selon Christophe Bernhart, directeur général de SPIE Oil & Gas Services, « ces deux nouvelles références renforcent notre positionnement en tant que partenaire de la transition énergétique ».