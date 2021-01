SPIE modernise la station de transformation de Lubmin pour l'approvisionnement en énergie renouvelable

Lubmin, 13 janvier 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été chargée par l'opérateur du réseau de transmission 50Hertz de moderniser l'appareillage de la station de transformation de Lubmin. Le contrat comprend l'installation de nouveaux tableaux de commande 220 kV et 380 kV à l'intérieur du poste isolé à l'air, ainsi que la pose et le raccordement de câbles 220 kV à l'intérieur de la station de transformation. Les travaux sur site ont commencé en janvier 2020. Une étape importante sera franchie dans les prochaines semaines à venir et avant la date prévue : le test de mise en service des câbles haute tension 220 kV.

Répondre aux exigences de demain : intégrer des énergies renouvelables

Les volumes d'énergie renouvelable générés par l'hydraulique, l'éolien, la biomasse et le solaire sont en constante augmentation. D'année en année, les énergies renouvelables assurent une part de plus en plus importante de la consommation allemande d'électricité. Parallèlement, la transition énergétique représente un grand défi pour le réseau électrique national. Il n'est pas rare que l'électricité doive être acheminée sur de longues distances. Le transfert de cette énergie vers le réseau électrique requiert une augmentation de capacité de la part des stations de transformation. « Un nombre croissant de centrales de production d'énergie renouvelable sont actuellement installées en Allemagne, dans le cadre d'efforts en faveur d'un approvisionnement énergique plus respectueux du climat. C'est là un facteur important pour répondre aux exigences du réseau électrique, compte tenu de la part croissante de l'électricité issue des énergies renouvelables », explique Hannes Simon, responsable du site berlinois de la division opérationnelle Haute Tension de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

Une rénovation exécutée sans interrompre l'exploitation quotidienne

Afin d'éviter tout problème d'approvisionnement en électricité pour les entreprises et les foyers raccordés, SPIE modernise la station de transformation simultanément à la gestion des opérations quotidiennes. « La particularité de ces travaux est que nous ne nous contentons pas de moderniser l'appareillage électrique, mais que nous installons également des câbles supplémentaires de 220 kV dans les stations de transformation. » poursuit Hannes Simon. « L'électricité est acheminée à différents niveaux de tension : haute sur de longues distances et basse sur les trajets plus courts. Par exemple, l'énergie issue des parcs éoliens de la mer Baltique arrive à la station de transformation sous 220 kV. Les nouvelles connexions par câble reçoivent cette électricité et l'acheminent dans la station de transformation. » L'installation des nouvelles connexions par câble dans la station de transformation existante a nécessité une planification extrêmement minutieuse.

Un long partenariat de confiance

50Hertz et SPIE collaborent avec succès depuis de nombreuses années. « Dans la mesure où nous avons déjà collaboré sur plusieurs contrats dans le passé, les contacts et coordinateurs des projets de 50Hertz présents sur site forment avec nos collègues une équipe soudée, extrêmement efficace et bien rodée », précise Hannes Simon. « Nous apprécions vraiment la confiance qu'ils nous accordent. Nous sommes fiers de ce partenariat de longue date et nous nous réjouissons de soutenir 50Hertz dans ses efforts d'expansion du réseau de demain. »