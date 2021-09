SPIE : modernise les zones techniques du musée de Pergame à Berlin

Berlin, 02 septembre 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été chargée, par le bureau fédéral de la planification des bâtiments et des régions (BBR), de la mise à niveau de tous les systèmes haute tension (Lot 1), des systèmes d'extraction de fumée (Lot 3) et des réseaux informatiques (Lot 4) du musée de Pergame à Berlin. En tant que prestataire de services multi-techniques de premier rang pour les bâtiments, les installations et les infrastructures, SPIE offre des solutions sur mesure pour une rénovation complexe à partir d'une source unique. Le musée de Pergame est l'un des musées les plus importants et les plus connus d'Allemagne, la pièce maîtresse du complexe muséal de l'Ile aux Musées de la capitale, et une partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les travaux ont commencé en mai de cette année et devraient être achevés d'ici septembre 2024.

Une mise en œuvre professionnelle pendant les heures d'ouverture

En qualité de prestataire de services multi-techniques, SPIE équipe depuis de nombreuses années des bâtiments, des installations et des infrastructures sûrs, économiques et durables. La société est responsable de la rénovation de grandes parties des installations techniques et de l'infrastructure du musée de Pergame à Berlin, et ce, à partir d'une source unique. Afin d'être bien positionné pour l'avenir, le complexe de la célèbre île aux Musées de la capitale est en cours de modernisation complète. La refonte complète et de grande envergure du musée de Pergame se déroule y compris pendant les heures d'ouverture du musée.

Des solutions techniques pour les zones de courant à haute tension et les systèmes d'extraction de fumée

Le prestataire de services multi-techniques est responsable de la mise en œuvre des nouveaux systèmes de courant haute tension du lot 1 et des systèmes d'extraction de fumée du lot 3. La gamme de services comprend la fourniture et l'installation de trois tableaux de distribution principaux et sous-distributeurs basse tension et l'installation d'un système d'éclairage général et de sécurité pour les parties non publiques du bâtiment, ainsi qu'un système de contrôle solaire et d'éclairage. L'équipe installe également des systèmes complets de support de câbles, pour mettre en œuvre les mesures de protection incendie et réalise des installations pour une alimentation électrique ininterrompue. « Nous sommes très fiers de pouvoir exécuter plusieurs lots à la fois avec notre expertise technique et notre large gamme de services », déclare Matthias Richter, responsable du département Energy Facility Engineering chez CityNetworks & Grids, division opérationnelle de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. « Le travail est très vaste et nécessite une planification précise ». Dans la seule zone de courant haute tension, SPIE est en train de mettre en place 11 installations pour l'alimentation sans interruption (installations d'onduleurs). Concernant la technologie liée à la sécurité dans le musée, 260 kilomètres de câbles, 20 kilomètres de systèmes de support de câbles et environ 2 000 lumières générales et de sécurité sont en cours d'installation. De plus, dans le secteur des installations d'extraction de fumée, 40 kilomètres supplémentaires de câbles et de conduites, 37 panneaux de contrôle des installations d'extraction de fumée et 850 déclencheurs pour les fenêtres ont été mis en place.

Des technologies de pointe pour le réseau informatique

Pour un autre lot, SPIE est responsable de l'installation complète des réseaux informatiques avec ses experts de SPIE Fleischhauer. Cet éventail de services comprend la mise en œuvre des installations de télécommunications, mais aussi la fourniture au musée de connexions de données et de télécommunications structurées, et universelles, le câblage de l'immeuble sans service et le raccordement de la technologie de l'installation à la structure existante de l'île aux Musées. Cela comprend à la fois l'infrastructure passive, telle que la pose d'environ 300 kilomètres de câbles en cuivre et de fibre optique avec les composants de connexion correspondants, et la technologie active pour la création de systèmes de réseau complexes. « Pour ce faire, nous élaborons et installons environ 15 armoires de données, 100 panneaux de raccordement, 1 000 boîtes de connexion, 30 commutateurs d'accès et 100 terminaux IP pour assurer un approvisionnement sans faille à l'ensemble du bâtiment - juste pour vous donner un aperçu de la portée du projet », rapporte Dan Fischer, directeur de la succursale de Berlin dans Information & Communication Services, division opérationnelle de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. « En tant que prestataire de services multi-techniques, nous pouvons offrir à notre client l'équipement technique passif et actif à partir d'une seule source. Nous bénéficions également d'un bon partenariat de longue date avec Cisco », poursuit Dan Fischer.

Des installations techniques conformes aux exigences de protection des monuments

La structure historique du bâtiment ainsi que les exigences élevées dues au statut de protection du monument sont des défis particuliers pour les équipes de SPIE. « Ce qui est important ici, bien sûr, c'est de réduire au minimum les dommages causés à la structure par les travaux de burinage et de ciselage. Cela exige une planification et une analyse détaillées avant le travail ainsi qu'une exécution consciencieuse », déclare Matthias Richter.

Les équipes de SPIE doivent aussi être conscientes des exigences élevées en matière de protection incendie, ainsi que de l'intégration des installations de sécurité dans le concept global de l'île aux Musées.

Un partenariat de longue date qui renforce les fondements de la confiance

SPIE et le bureau fédéral de la planification des bâtiments et des régions ont déjà plusieurs années de coopération fructueuse sur de nombreux projets. « Nous travaillons sur l'île aux Musées depuis longtemps, sur divers projets de plus ou moins grande envergure. Depuis une dizaine d'années, nous avons fourni les installations électriques et l'éclairage du site pour le projet du Forum Humboldt dans le château de Berlin, et l'an dernier, ce contrat a été prolongé pour quatre autres années, avec une modification complète de l'installation », explique Matthias Richter. « Nous sommes très fiers que le bureau fédéral de la planification des bâtiments et des régions nous ait une fois de plus confié cette opération et que nous puissions contribuer à la modernisation du musée classé de Pergame », conclut Dan Fischer.