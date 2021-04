SPIE : Avis de réunion (French only)

Pour les personnes physiques domiciliées en France n'ayant pas opté de façon expresse, irrévocable et globale pour une imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, le dividende entre en principe dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%. Pour les personnes physiques domiciliées en France ayant effectué une telle option, ce dividende est soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu et ouvre droit à l'abattement de 40% prévu par l'article 158-3, 2° du Code Général des Impôts.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les distributions effectuées au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice Montant global distribué Dividende brut par Abattement fiscal(2) action(1) 2017 86 282 647,36 € 0,56 € 0,22 € 2018 90 217 584,22 € 0,58 € 0,23 € 2019 26 495 770,41 € 0,17 € 0,07 €

Avant prélèvements fiscaux et sociaux. Pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France.

L'assemblée générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions que la Société viendrait à détenir lors de la mise en paiement sera affecté au compte « report à nouveau ».

Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes présenté en application de l'article L.225-40du Code de commerce sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38et suivants du même Code, approuve les termes dudit rapport et prend acte que les conventions et engagements réglementés conclus et antérieurement approuvés par l'assemblée générale, qui y sont visés, se sont poursuivis au cours de l'exercice écoulé.

Cinquième résolution (Ratification de la cooptation de Madame Sandrine Teran en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d'administration, ratifie la cooptation de Madame Sandrine Teran, en qualité d'administrateur à compter du 12 mars 2021, décidée par le conseil d'administration du 11 mars 2021, en remplacement de Madame Sophie Stabile, démissionnaire.

Sixième résolution (Nomination de Madame Sandrine Teran en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, procède à la nomination de Madame Sandrine Teran, en qualité d'administrateur, pour une durée de 4 ans à l'issue de la présente assemblée générale, conformément

l'article 15 des statuts de la Société. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée

statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Septième résolution (Nomination de M. [•]2 en qualité d'administrateur). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, procède à la nomination de [●], en qualité d'administrateur, pour une durée de 4 ans à l'issue de la présente assemblée générale, conformément à l'article 15 des statuts de la Société. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Huitième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général). - L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise établi en application de l'article L. 225-37du Code de Commerce et qui figure au chapitre 5 du Document d'Enregistrement Universel 2020 de la Société, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Gauthier Louette, Président-directeurgénéral, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels que présentés dans le rapport précité.

________________________

2 Le nom de l'administrateur sera communiqué lors de la publication de l'avis de convocation de SPIE SA le 23 avril 2021.