SPIE France lance la 7ème édition du Mois du Handicap pour sensibiliser sur les maladies invalidantes

Cergy, le mardi 1er juin 2021 - Visible, invisible, mental, physique, psychique, le handicap au travail recouvre une multitude de réalités souvent insoupçonnées ; pour informer et sensibiliser ses collaborateurs, SPIE France, filiale du groupe SPIE, leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, organise la 7ème édition du Mois du Handicap du 1er au 30 juin 2021.

L'édition 2021 est consacrée aux maladies invalidantes. Un sujet complexe qui n'est pas toujours associé à la notion de handicap. Respiratoires, cardio-vasculaires, ou encore endocriniennes, ces maladies entraînent des déficiences ou des contraintes plus ou moins importantes de façon momentanée, permanente ou évolutive. Elles représentent 48% des handicaps.

15 millions de français en sont atteints plus ou moins sévèrement. Elles nécessitent une prise en charge médicale sur plusieurs années et induisent parfois un état de dépendance qui a un impact sur le travail. Les personnes qui en sont atteintes ne doivent pas pour autant être exclues de l'entreprise. Leurs conditions de travail peuvent et doivent être aménagées. « Nous devons unir nos différences et faire en sorte que tous les talents trouvent leur place chez nous », rappelle Olga Martin-Jarousse, directrice des ressources humaines de SPIE France.

Parler librement de son handicap

Le mois du handicap est un rendez-vous important au sein des filiales de SPIE France. C'est une opportunité pour échanger, apprendre à mieux appréhender le handicap et à travailler avec tous. Pour les équipes RH, c'est aussi l'opportunité d'expliquer les démarches administratives pour bénéficier du statut de travailleur en situation de handicap et les mesures d'accompagnement associées.

Le Mois du Handicap au sein des filiales de SPIE France

Tout au long du mois de juin, de nombreuses initiatives, parmi lesquelles des quizz et des causeries virtuelles seront organisées au sein de chacune des filiales. Nouveauté 2021, une exposition itinérante sera installée sur une trentaine de sites. Baptisée « l'exposition-invisible », l'installation fera connaître neuf témoignages de personnes touchées par une maladie invalidante. Un moment de vérité pour éveiller les consciences et permettre des échanges spontanés et sincères entre collaborateurs. Pour avancer, il est impératif de libérer la parole sur des sujets parfois tabous, et permettre ainsi un dialogue constructif avec l'ensemble des collaborateurs.

« Il s'agit d'attirer les attentions sur les réalités du handicap dans l'entreprise et sur la nécessité, qui incombe à chacun d'entre nous, de créer un environnement bienveillant propice à l'épanouissement de tous », rappelle Olga Martin-Jarousse, directrice des ressources humaines de SPIE France. « En 'mettant des mots sur des maux', nous facilitons le dialogue et permettons de mieux intégrer les personnes en situation de handicap. »

L'accompagnement : un axe majeur de la politique handicap de SPIE

Le Mois du Handicap est un moment important pour les référents Handicap dont dispose chacune des filiales de SPIE France. Leur rôle consiste à accompagner les collaborateurs en situation de handicap dans leurs démarches, à favoriser les conditions nécessaires à leur épanouissement et bien sûr à préserver leur santé.

En 2020, le taux d'emploi global de personnes handicapées au sein des filiales de SPIE France était de 5,2 %, un chiffre qui ne satisfait pas encore les équipes mais qui est en constante progression. SPIE recrute des personnes en situation de handicap dans tous les métiers via des écoles cibles, l'intérim, des Cap Emploi ou des sociétés d'insertion. Toutes les filiales de SPIE France soutiennent également le secteur du travail protégé et adapté auprès des ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) et des EA (Entreprises Adaptées). Elle compte plusieurs prestataires parmi lesquels Bretagne Ateliers, DSI (Distribution Services Industriels), ou encore l'APF (Association des Paralysés de France), Elise, Handiprint et bien d'autres.

« La diversité fait partie intégrante de la culture SPIE. Elle se vit au quotidien et fait la force de notre organisation », conclut Christophe Santiago-Perez qui pilote le comité Handicap de SPIE France.