SPIE assure la fourniture et l'installation d'un poste électrique haute tension pour Merseytravel

Ce nouveau contrat comprend la fourniture, l'installation et le remplacement du poste électrique haute tension, des transformateurs à faibles pertes, des câbles haute et basse tension et du câblage contrôle d'accès de la station de ventilation située sur la Promenade, à Liverpool. Celle-ci assure la ventilation et l'alimentation en électricité du tunnel routier Kingsway Tunnel, entre Liverpool et Wallasey. Quatre transformateurs à faibles pertes Wilson e3 de 1 500 kVA seront installés afin de garantir une efficacité énergétique optimale du nouveau système.

Ce nouveau dispositif est à la fois économe en énergie et particulièrement rentable. Les systèmes fournis et installés par SPIE UK devraient permettre de gagner environ 437 tonnes de CO 2 sur toute leur durée de vie pour un facteur de charge de 60 %, comparé aux précédents systèmes. Merseytravel pourrait ainsi économiser 10 223 livres sterling chaque année et bénéficier ainsi d'un coût total de fonctionnement nettement plus intéressant.

Chris Mayoh, gestionnaire de contrats chez SPIE UK, a déclaré : « nous sommes ravis d'avoir décroché ce contrat avec Merseytravel pour l'aider à assurer la maintenance de ce poste électrique haute tension du Kingsway Tunnel. Ce sixième contrat avec Merseytravel témoigne de la qualité du travail fourni par notre équipe. Avec une telle expérience, je sais que nos collaborateurs feront un excellent travail de modernisation des systèmes. »

Colin Dever, responsable des services techniques chez Merseytravel, a ajouté : « alors que nous nous efforçons d'apporter notre contribution aux efforts entrepris par le Royaume-Uni pour atteindre ses objectifs climatiques, nous devons nous assurer que notre infrastructure publique offre une efficacité énergétique optimale, avec un bon rapport qualité-prix pour le contribuable. Les travaux de modernisation assurés par l'équipe de SPIE répondent parfaitement à ces exigences et, pour avoir déjà travaillé avec elle par le passé, nous savons que le projet sera exécuté selon les plus hauts standards de qualité. »