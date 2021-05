SPIE développe une solution robotisée autonome pour le site de production d'un industriel pharmaceutique de premier rang

Toulouse, le 4 mai 2021 - La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, est actuellement mobilisée au service du site de production d'un groupe pharmaceutique majeur du Sud-Ouest. La division s'est vu attribuer, par l'intermédiaire du maître d'œuvre IMPAC Ingénierie®, la conception d'une solution robotisée pour optimiser la nouvelle ligne de lavage des conteneurs pharmaceutiques.

Un robot autonome pour accélérer et améliorer la production

L'industriel pharmaceutique a confié aux équipes de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale de SPIE France, l'automatisation du cycle de préparation des conteneurs situés en amont et en aval des nouvelles lignes de lavage. Pour la première fois sur ce site de production, une solution robotisée de type AGV[1] est déployée pour effectuer les transferts des conteneurs et la gestion du stockage. Les experts de SPIE ont par ailleurs intégré à cette solution automatisée, deux robots « STÄUBLI Stericlean » conçus initialement pour l'environnement très spécifique des salles blanches afin d'effectuer les opérations d'ouverture et de fermeture de conteneurs. Elle permet également, via une caméra 2D, d'inspecter l'intérieur des conteneurs et de s'assurer de l'absence de résidus de poudre de lavage ou d'usure qui pourraient les contaminer et les rendre non conformes à leur utilisation.

« L'ensemble du process, allant de la manipulation des conteneurs jusqu'à leur inspection, est manuel et mobilise des équipements spécifiques. Avec ce nouveau système de gestion automatisé, nous proposons d'améliorer les capacités de production mais aussi de diminuer les risques de TMS[2] auxquels le personnel est exposé », relève Vincent Colnot, directeur opérationnel Sud-Ouest de la division Industrie.

Une démarche de co-construction avec le client

La division Industrie s'est distinguée par sa capacité à accompagner le client et à anticiper ses contraintes. Toutes les trajectoires des conteneurs ont été étudiées, bien au-delà de ses attentes initiales : « L'AGV simule la trajectoire des conteneurs selon plusieurs schémas en fonction des catégories de conteneurs pour optimiser l'espace de stockage. Les trajectoires des robots, ont quant à elles, été simulées en CAO[3] afin que le robot puisse opérer dans toutes les zones sans entrer en interaction avec certaines cloisons ou parois de machines », précise Julien Paga, responsable d'affaires robotique et systèmes mécanisés au sein de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire. « Certains aspects techniques ont été complétés au cours de l'élaboration des études. Nous avons par exemple intégré un élévateur pour effectuer le chargement des conteneurs sur la ligne, afin que la manutention de ces conteneurs par les opérateurs s'effectue toujours au sol, limitant ainsi les risques de collisions avec l'environnement et de détérioration des conteneurs. Nous avons par ailleurs optimisé la gestion logistique des stocks », ajoute-il. Les matériaux et modes de conception ont également évolué pour prévenir toute contamination et assurer une fiabilité maximale.

IMPAC Ingénierie® (Groupe MPA) expert en ingénierie depuis 30 ans et surtout en industrie pharmaceutique, développe et innove en matière d'ingénierie 4.0.

« De ce fait, ce projet à vocation robotique et autonome montre des process innovants », déclare Jean-Philippe Levray, directeur du groupe IMPAC (Groupe MPA). « Dans le cadre de la conception et de la réalisation de cette installation industrielle, nous avons travaillé avec la société SPIE reconnue pour son expertise dans ce domaine. Nous avons particulièrement apprécié les compétences déployées sur le terrain et le développement 4.0 (robotisation appliquée à l'industrie pharmaceutique) qui ont fait de ce challenge une réussite », conclut-il.

D'autres applications et méthodologies innovantes intégrant de l'intelligence artificielle et du deep learning[4] sont à l'étude par les équipes de la division Industrie dans une démarche d'amélioration continue des processus industriels de son client.

Une solide référence pour la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire qui renforce ainsi son positionnement d'intégrateur de solutions smart et agile dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.

[1] « Automatic Guided Vehicles », un robot qui se déplace de façon autonome, sans intervention humaine.

[2] Troubles musculo-squelettiques

[3] Conception assistée par ordinateur