SPIE en charge de la modernisation du poste de transformation de Neckarsulm pour le compte de Netze BW

Neckarsulm, 21 mai 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été chargé de moderniser, d'agrandir et de livrer « clé en main » le poste de transformation de Neckarsulm pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution Netze BW, une société du groupe EnBW. L'attribution de ce contrat fait suite à un appel d'offres public lancé en octobre dernier ; les travaux devraient s'achever à l'été 2023.

Augmenter les capacités d'approvisionnement

Cette augmentation de la capacité du poste de transformation existant répond aux besoins accrus des activités industrielles et commerciales locales - notamment de la société Audi. Outre l'agrandissement de son site de Neckarsulm avec de nouveaux halls de production et un bâtiment multifonctionnel consacré aux développements techniques, l'industriel doit étendre son infrastructure de recharge de véhicules électriques.

Les préparatifs ont commencé dès 2018. Dans le cadre d'une phase de planification intensive, Netze BW a formulé un concept de base pour l'opération de modernisation (y compris les systèmes électriques provisoires nécessaires) et l'a préparée de sorte qu'elle soit prête à démarrer dès l'attribution du permis de construire.

SPIE a maintenant pris en charge l'exécution du contrat et assurera la modernisation du poste de transformation parallèlement aux opérations d'exploitation quotidiennes. Objectif : assurer un approvisionnement continu en électricité, sans perturbation pour les foyers et les entreprises raccordés au réseau. « Nous modernisons le poste de transformation et le préparons à une exploitation clé en main. Cela signifie que nous sommes en charge de toutes les tâches de planification, de contrôle, de coordination, de livraison, d'assemblage et d'installation, sans oublier la mise en service immédiate », explique Claudius Ortbandt, le chef du projet chez SPIE. Plus spécifiquement, le prestataire de services multi-techniques rénovera le bâtiment des équipements de commutation - y compris les cuvettes de fondation de l'intérieur du bâtiment qui accueillent les transformateurs - et installera un nouveau système d'appareillage de commutation haute tension de 110 kV, isolé au gaz, ainsi que tout le câblage associé. Le contrat prévoit également l'intégration d'un système moyenne tension de 20 kV et d'autres systèmes et composants de compensation moyenne tension, ainsi que l'installation de l'ensemble des technologies de protection et de commande et des systèmes de distribution de courant continu et triphasé. « Nous travaillerons dans un espace très restreint et installerons des systèmes provisoires pour maintenir l'alimentation électrique jusqu'à ce que nous soyons prêts à basculer sur les nouveaux systèmes. Cela exige une planification de haute précision et une excellente coordination entre les différents corps de métier », explique Claudius Ortbandt en parlant des défis à relever.

Un partenariat de longue date basé sur la confiance

Netze BW et SPIE jouissent d'un partenariat fructueux qui remonte à plusieurs décennies. En tant que prestataire de services non-exclusif, SPIE combine une prestation de services complète depuis une seule et même source et l'excellence opérationnelle. Au fil des ans, le Groupe s'est révélé être un partenaire fiable pour aider les gestionnaires de réseaux à relever les défis de la transition énergétique. Ce partenariat remarquable se reflète dans l'exécution réussie de nombreux contrats. « Nous sommes ravis que Netze BW nous fasse à nouveau confiance avec cette opération », ajoute le Dr Klaus Kist, responsable du site de Weinheim pour la division opérationnelle Haute Tension de SPIE. « Notre qualité et notre exécution exceptionnelles, notre respect des délais de livraison et notre état d'esprit axé vers les solutions nous ont une fois de plus permis de remporter cet appel d'offres. »