SPIE : et Royal HaskoningDHV, ensemble pour une industrie plus durable

Breda, 29 juin 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et Royal HaskoningDHV unissent leurs expertises et savoir-faire pour contribuer à une industrie plus durable. Leur partenariat se focalise sur le développement et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel visant à épauler les acteurs industriels dans leur parcours vers une plus grande durabilité. Ils créent ainsi un lien entre la stratégie commerciale du détenteur des installations, le propriétaire et/ou gestionnaire du site industriel et les investissements nécessaires à l'optimisation ou la rénovation des actifs.

L'Union européenne entend atteindre la neutralité carbone dans les 30 prochaines années - et ce y compris dans le secteur industriel. L'objectif est de réduire d'au moins 55 % les émissions nettes de gaz à effet de serre à l'horizon 2030[1].

Ce défi de taille exige des efforts considérables. En conséquence, de nombreux propriétaires d'actifs souhaitent dès aujourd'hui faire le point sur leurs sites et cherchent des solutions pour accroître la durabilité de leurs installations. Royal HaskoningDHV est parfaitement à même de répondre à leurs attentes.La mise en œuvre des mesures recommandées, quant à elle,devient possible grâce au savoir-faire deSPIE. Ensemble, les deux partenaires se concentrent sur l'optimisation des actifs, soit l'amélioration de la durabilité des installations non essentielles et à forte consommation énergétique, telles que la production et distribution de vapeur, d'électricité, de chaleur ou d'eau. En étroite collaboration avec le propriétaire de l'actif, SPIE et Royal HaskoningDHV cherchent ainsi à perfectionner l'ensemble du processus, de la production jusqu'à la consommation.

SPIE et Royal HaskoningDHV conjuguent leur savoir-faire et leurs atouts pour répondre aux différents défis des propriétaires d'installations. Avec l'assistance d'un partenaire d'investissement, ils sont à même de proposer des services flexibles sous la forme de contrats de service. Dans ce cas de figure, les actifs deviennent la propriété du partenaire d'investissement, tandis que l'ancien propriétaire en conserve l'usufruit (de x m³ d'eau, de vapeur ou x kWh par exemple). Parallèlement, SPIE et Royal HaskoningDHV prennent en charge l'entretien des installations en question. Celles-ci gagnent en durabilité et leur gestion devient plus prévisible - le tout sans nécessiter un investissement direct (et souvent important) de la part du site industriel concerné. Les actifs peuvent être ainsi adaptés selon l'évolution des besoins énergétiques de l'industrie européenne.

Lieve Declercq, Directrice générale de SPIE Nederland, et Erik Oostwegel, PDG de Royal HaskoningDHV, sont convaincus de pouvoir apporter, ensemble, une importante contribution. « Pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050, l'industrie doit continuer à infléchir considérablement ses émissions de gaz à effet de serre. Notre partenariat, expert en la matière, s'engage à définir, mettre en œuvre, entretenir et exploiter des investissements prometteurs qui permettront d'atteindre les objectifs de réduction recherchés par les propriétaires d'actifs », explique Lieve Declercq. Erik Oostwegel poursuit : « Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre expertise de pointe en matière d'ingénierie et de gestion d'actifs dans une optique stratégique et opérationnelle, alliée à une maîtrise pointue des capacités des applications numériques. Grâce à son partenaire d'investissement financier, le partenariat entre SPIE Nederland et Royal HaskoningDHV est également en mesure d'offrir un programme de transition économe en investissement dans les actifs. »