SPIE installe 10 unités d'alimentation électrique à quai pour De Vlaamse Waterweg

Bruxelles, 14 avril 2021 - SPIE Belgium, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant sur le marché des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a développé l'année dernière avec ses partenaires Phoenix et Involtum un prototype d'unité d'alimentation électrique à quai. Une première commande a été passée par De Vlaamse Waterweg, l'agence du gouvernement flamand en charge des voies navigables en Flandre.

En 2019, SPIE Belgium décide de développer un prototype d'installations d'alimentation éléctrique à quai avec ses partenaires Phoenix, responsable du matériel, et Involtum (Pays-Bas), responsable de la plateforme de paiement. L'alimentation à quai consiste en une armoire électrique, installée le long des rives des ports ou des voies navigables, où les bateaux peuvent s'amarrer et être alimentés en électricité. Ce système a pour avantage d'éviter que les bateaux ne laissent tourner leurs générateurs diesel polluants pour produire l'énergie dont ils ont besoin. Les bateliers peuvent également utiliser une application sur leur smartphone pour activer et désactiver l'unité d'alimentation à quai, et payer leur consommation énergétique.

L'exploitant peut également avoir un aperçu, via une plateforme web, des unités actives, de la quantité d'énergie consommée et des revenus associés.

SPIE Belgium décroche aujourd'hui son premier contrat pour cette solution. L'unité commerciale Infrastructure & Services produira et installera 10 unités d'alimentation à quai, pour le compte de l'agence De Vlaamse Waterweg, au complexe d'écluses de Wijnegem, sur le canal Albert, à Antwerp. De Vlaamse Waterweg gère et exploite plus de 1 000 km de rivières et de canaux navigables, un réseau important qui contribue à l'économie, à la prospérité et à la qualité de vie en Flandre. Afin de renforcer le transport par voie navigable, l'agence continuera d'étendre les installations d'alimentation électrique à quai à Wijnegem, de sorte qu'il y aura désormais des armoires des deux côtés du complexe d'écluses le plus fréquenté du pays. Ces travaux interviennent dans le cadre du projet BENEFIC[1] du programme européen « Connecting Europe Facility », financé par la Commission européenne.

Christian Deleener, responsable du développement commercial chez SPIE Belgium déclare : « Notre persévérance et nos investissements réalisés dans ce prototype avec nos partenaires Phoenix et Involtum sont aujourd'hui récompensés par ce très beau contrat. Il s'inscrit dans le cadre d' une utilisation plus rationnelle de l'énergie, que nous encourageons fortement et qui correspond parfaitement aux engagements que nous avons pris chez SPIE ». Ce dernier est optimiste quant à l'avenir des unités d'alimentation électrique à quai : « aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir remporté ce projet, mais à l'avenir, SPIE pourrait également fournir des installations similaires pour, par exemple, alimenter en électricité des parkings pour camions équipés de compartiments réfrigérés. Outre l'absence de pollution environnementale, ce système ne génère aucune nuisance sonore pour les autres chauffeurs. La même application peut par ailleurs être utilisée sur les aires réservées aux camping-cars, dans les grands festivals, sur les places de marché, etc. »