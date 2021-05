SPIE installe une infrastructure informatique et de communication pour des centres de vaccination d'Osnabrück en un temps record

Georgsmarienhütte, le 3 mai 2021 - SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, vient de déployer ses experts de SPIE OSMO pour faciliter la mise en place de deux centres de vaccination dans la ville-arrondissement d'Osnabrück. Les équipes ont mis sur pied une infrastructure informatique et de communication pour ces centres, ainsi qu'un système de vidéosurveillance pour une installation de stockage de vaccins en un temps record.

Une téléphonie IP à partir du « Cloud OSMO »

SPIE a équipé les deux centres de vaccination d'une infrastructure informatique périphérique complète et a mis en œuvre le système de communication avec plusieurs terminaux VOIP[1]. Ainsi, une seule infrastructure suffit pour les deux centres. Les terminaux sont connectés au « Cloud OSMO » dédié via un système de téléphonie virtuelle. Avantage de cette solution : aucun système de téléphonie physique supplémentaire n'est nécessaire aux centres de vaccination, et l'ensemble des paramètres de configuration sont définis depuis un point central. « Avec un système cloud, nous sommes très rapidement en mesure de connecter des sites comme ces deux centres de vaccination au reste du monde. Il suffit d'une connexion Internet et vous êtes parés, » explique Klaus Wirl, délégué commercial chez SPIE OSMO. « Cela veut également dire qu'au vu du déploiement à durée limitée - en l'état actuel des choses - des centres de vaccination, la ville-arrondissement d'Osnabrück n'a pas à investir dans un système de téléphonie physique. »

L'infrastructure informatique et de communication devait être mise en œuvre en un temps record. Le premier système était ainsi prêt à fonctionner à peine deux semaines après la première sollicitation de la ville-arrondissement. « Nous avons soumis un devis, fourni, configuré et mis en service la totalité de l'infrastructure de communications et EDP[2] en un laps de temps très court », a déclaré Klaus Wirl. De plus, SPIE OSMO a assuré la connexion au réseau de téléphonie mobile, qui sert depuis de système de redondance. Un système de vidéosurveillance pour une installation de stockage de vaccins a également été installée.

Une collaboration basée sur la confiance pour assurer le succès du projet

Dans le cadre de la mise en place de centres de vaccination à l'échelle nationale en un temps record, la ville-arrondissement d'Osnabrück a établi deux sites à Wallenhorst et Georgsmarienhütte, en coopération avec le Land de Basse-Saxe. L'autorité locale s'est pour cela appuyée sur une coopération avec des partenaires locaux, qui ont mené à bien les opérations avec les divers corps de métier en un temps record. « Grâce à cette excellente coopération mutuelle entre notre arrondissement et les deux organismes d'aide que sont la Croix Rouge allemande et l'Ordre de Malte en Allemagne, et avec l'assistance d'un grand nombre de prestataires de services professionnels, nous avons réussi à mettre en place, en seulement quelques jours, deux centres de vaccination à Osnabrück », se réjouit Dr Winfried Wilkens, membre du conseil général d'Osnabruck.

SPIE OSMO avait déjà considérablement accru la capacité téléphonique d'Osnabrück en un temps record au printemps 2020 pour que les services de santé soient en mesure de gérer l'important volume d'appels téléphoniques de la population. Ce nouveau contrat avec la ville-arrondissement témoigne de la confiance accordée par cette dernière aux performances et au savoir-faire technique de SPIE. « Grâce à de remarquables performances d'équipe, à une prise de décisions rapide et à une excellente coopération avec notre client, nous sommes ravis d'avoir pu apporter notre contribution dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 », a déclaré Klaus Wirl.

[1] La voix par le protocole de l'Internet (Voice over Internet Protocol ou VoIP), également appelée téléphonie IP, est une méthode et un groupe de technologies pour la transmission de communications vocales et de sessions multimédias sur des réseaux Internet Protocol (IP), comme l'Internet.