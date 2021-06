SPIE participe aux FM Days 2021 pour présenter ses solutions natives et digitales en matière de performance énergétique

Saint-Denis, le 3 juin 2021 - SPIE Facilities, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, participera aux FM Days les 8 et 9 juin 2021. L'évènement sera l'occasion pour SPIE Facilities de présenter ses expertises et ses nouvelles solutions en matière de performance énergétique et confort utilisateur.

Un rendez-vous de place où présenter solutions et expertises

Ce 4ème sommet du facility management sera l'occasion pour SPIE Facilities, filiale de SPIE France, de rencontrer l'ensemble des acteurs du secteur et ses clients. Pendant deux jours, près de 150 acteurs majeurs du marché se réuniront autour d'ateliers, rendez-vous, et déjeuners d'affaires dans l'objectif de repenser le facilty management et faire bouger les lignes de la relation client / fournisseur.

« Pour la 3ème année consécutive, nos équipes seront présentes lors de ce rendez-vous avec notre écosystème. Nous y partagerons, avec nos clients et le marché, notre expertise en matière d'efficacité énergétique, de nouvelles technologies et de facility management, le tout dans le respect des gestes barrières » indique Cyril Pouet, directeur général de SPIE Facilities

La donnée maitrisée, source de performance

Les bâtiments sont les plus gros consommateurs d'énergie. SPIE Facilities fournit à ses clients des solutions de facility management innovantes qui contribuent à améliorer la performance énergétique de leur patrimoine immobilier, le confort et la sécurité des utilisateurs. SPIE Facilities a développé SMART FM 360°, une solution digitale unifiée qui permet d'identifier et d'agréger l'ensemble des données d'un bâtiment ou d'un patrimoine pour avoir une vision complète de ses performances, mais aussi identifier de nouveaux leviers de performance.

« Les réflexions sur la qualité de vie et le télétravail font évoluer l'usage des bureaux et entrainent de nombreuses adaptations techniques et sociales » Philippe Jeannes, directeur commercial grands comptes de SPIE Facilities. « Dans cette transformation nous sommes convaincus que le lien social et la dimension RSE sont des éléments clés d'une organisation efficace. »

Si la data est clé, SPIE Facilities réaffirme que le premier levier est l'humain, essentiel dans l'atteinte des objectifs énergétiques. « L'engagement écocitoyen des occupants est l'une des principales clés du bien-être au travail » précise Philippe Jeannes. C'est dans cet objectif de sensibilisation que SPIE Facilities s'est associé à Bora pour le déploiement de la solution de désinfection de l'air Air News Blue. Il s'agit d'une technologie brevetée de désinfection de l'air. Cette technologie permet de détruire 99,999% des virus, germes, bactéries, moisissures et micro-organismes nuisibles qui se trouvent dans l'air et sont susceptibles d'être dangereux pour la santé. Elle tue les microbes en détruisant les acides nucléiques et en perturbant leur ADN, les rendant incapables d'exécuter des fonctions cellulaires vitales.

Ainsi, SPIE Facilities participe à la maitrise du retour au bureau en toute sécurité et s'inscrit dans une démarche d'accompagnement RSE de ses clients.

L'ensemble de ces idées seront développées au cours des 2 jours de rencontres.