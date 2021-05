SPIE remporte un contrat pour la modernisation et l'optimisation des réseaux d'alimentation en eau chaude de HMP Perth

Londres, le 31 mai 2021 - SPIE UK a remporté un contrat avec le Scottish Prison Service (SPS) pour la modernisation de ses réseaux d'alimentation en eau chaude et des vannes des circuits d'eau chaude et d'eau froide associées de HMP Perth, le plus ancien établissement pénitentiaire en activité d'Écosse. Cette modernisation permettra au SPS de contrôler et d'exploiter plus efficacement ses réseaux d'alimentation.

SPIE UK conçoit, fournit et installe actuellement un nouveau réseau de conduites pour le bouclage de l'eau chaude, intégrant une nouvelle pompe de circulation, des vannes d'équilibrage automatiques et des vannes de manuelles, pour le hall C de HMP Perth. Ces nouvelles conduites et vannes seront thermiquement isolées, avec des vannes d'équilibrage thermique sur chaque circuit de retour pour permettre un équilibrage automatique du réseau. Le système BEMS[1] actuel de la Salle C est en cours de modification pour assurer la surveillance et le contrôle des nouvelles installations. Ce contrat comprend également le remplacement des vannes existantes du réseau d'alimentation en eau chaude et eau froide dans les combles des salles A et B. Les vannes de régulation existantes seront remplacées par de nouvelles vannes d'équilibrage thermique automatiques, et les vannes d'isolement seront équipées de vannes à boisseau sphérique. Ces dernières ont toutes été isolées thermiquement au moyen de gaines spécifiques.

Optimiser le fonctionnement

La modernisation des réseaux d'alimentation en eau chaude a été conçue dans un souci d'optimisation, tout en pérennisant l'investissement continu du Scottish Prison Service dans la mise en valeur de son patrimoine immobilier.

Surmonter les obstacles

Travailler dans une prison en activité comporte de nombreux défis. Dans un contexte de pandémie, les contacts entre le personnel pénitentiaire et les détenus doivent être soigneusement gérés. Ainsi, les équipe de SPIE UK collaborent étroitement avec HMP Perth pour garantir la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées et éviter tout impact négatif lié aux travaux sur le fonctionnement de la prison.

Jim Skivington, directeur général d'une filiale de SPIE UK, a déclaré : « Ayant déjà travaillé plusieurs fois avec le SPS durant ces cinq dernières années, nous sommes extrêmement heureux d'avoir remporté ce contrat. Concevoir des systèmes qui procurent de nombreux avantages aux usagers et aident les entreprises à atteindre leurs objectifs réside au cœur de nos activités et fait partie des principales préoccupations de l'équipe concernant l'établissement HMP Perth. Travailler dans l'univers carcéral dans les conditions actuelles présente des défis uniques, mais j'ai totalement confiance dans le professionnalisme de notre équipe et du personnel de HMP Perth, grâce auquel nous mènerons à bien cette modernisation selon les normes les plus rigoureuses. »

Stuart Mawson, chef de projet pour le SPS, a déclaré « Ayant collaboré avec l'équipe de SPIE UK par le passé, je sais qu'elle se montrera à la hauteur pour réaliser ce contrat en respectant les normes de qualité, les délais et le budget. L'équipe de SPIE UK a clairement démontré qu'elle bénéficiait de l'expertise requise pour installer un réseau qui répondra aux exigences du contrat. »