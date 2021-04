SPIE signe un accord pour l'acquisition de K.E.M. Montage

Avec l'acquisition de K.E.M. Montage (K.E.M.), SPIE devient le leader sur le marché autrichien des services aux infrastructures de télécommunications, et se positionne de façon optimale sur le marché à fort potentiel du déploiement des réseaux à haut débit en Autriche.

K.E.M. met en œuvre des projets d'infrastructures de télécommunications et de transport, et en assure également la maintenance. Plus particulièrement, K.E.M. est l'une des principales entreprises autrichiennes dans les activités de pose et d'installation de câbles. Fondée en 1994, la société emploie plus de 190 personnes et possède des succursales dans toute l'Autriche. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020.

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a déclaré : « Nous nous réjouissons de pouvoir renforcer notre présence sur le marché autrichien - en particulier dans les domaines des télécommunications et de la gestion de trafic - et de nous implanter sur le marché à forte croissance du FttX, aux côtés de l'équipe de direction de K.E.M., menée par Augustin Scheer et Martin Mairhofer, ainsi que des 190 collaborateurs hautement qualifiés de la société. »

Walter Brabant, Directeur Général de K.E.M. a déclaré : « SPIE est un groupe pérenne dont les atouts vont offrir à K.E.M.de nouvelles perspectives de développement. Avec SPIE, Augustin Scheer et moi-même savons que K.E.M. est entre de bonnes mains et sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire de premier plan pour nos clients, partenaires commerciaux et nos collaborateurs. »

Augustin Scheer et Martin Mairhofer continueront à diriger l'activité de K.E.M. : « Grâce à nos excellentes compétences, K.E.M. s'est imposée en tant que leader sur le marché autrichien. Nous nous réjouissons de notre avenir commun avec SPIE et de nos opportunités de développement en Autriche. Avec nos collaborateurs exceptionnels, nous sommes convaincus de pouvoir apporter une forte contribution. »

Prévue pour fin mai 2021, la signature de la transaction ne dépend plus que de l'approbation des autorités de la concurrence.