SPIE : poursuit son développement dans l'industrie pharmaceutique et recrute pour son service Life Science

Paris, le 24 mars 2022 - La division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale française de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, confirme son expertise appliquée à l'industrie pharmaceutique pour accompagner et répondre aux besoins des entreprises de ce secteur en forte croissance. Elle prévoit ainsi de renforcer les équipes de son service Life Science en recrutant de nouveaux consultants dans les mois à venir.

La division Industrie est un partenaire de longue date des acteurs de l'industrie pharmaceutique, pour laquelle elle propose et déploie des services diversifiés et complémentaires. Elle contribue ainsi aux transformations industrielles au travers d'offres innovantes et complètes, permettant de répondre aux besoins de chaque client.

Si l'expertise de la division Industrie est déjà reconnue dans les domaines de l'intégration, de la conduite de process industriels et dans la construction de salles blanches, elle a également intégré depuis 2019 une compétence spécifique complémentaire. Le service Life Science propose une activité de conseil à destination de l'industrie pharmaceutique principalement dans deux domaines : l'assistance à maitrise d'ouvrage et l'accompagnement dans le cadre de processus de validation et de qualification (utilités, équipements, robots AGV, systèmes informatisés…) avant mise en production. Cette intégration renforce ainsi la position de la division Industrie dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.

Grâce aux synergies réalisées, SPIE consolide sa position d'acteur de référence, capable d'adresser des projets globaux depuis le conseil (gestion de projet) et la définition des équipements de process, jusqu'à la maintenance en passant par les travaux, la qualification et la validation des installations. Un véritable atout sur un marché global où le temps de conception et d'exécution, tout comme la fluidité entre chaque étape de la réalisation sont décisifs.

Face à une forte demande du marché, la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire recrute de nouveaux talents en 2022 pour son service Life Science. Présents régulièrement sur une vingtaine de sites clients, l'équipe de 50 consultants prévoit d'accueillir 15 nouveaux profils dotés d'au moins une première expérience dans le secteur pharmaceutique. Des experts techniques pour des postes de gestion de projet, de qualification et validation d'équipements, ou encore de data integrity qui devient de plus en plus décisive avec les systèmes informatisés. Accompagnés au quotidien par l'équipe encadrante, les consultants de SLS profitent également des opportunités de mobilité au sein du groupe SPIE pour faire évoluer leur carrière en interne.

« Notre offre de services aux industriels du secteur pharmaceutique est à la fois technique et globale. Au-delà de notre longévité sur le secteur (le service Life Science est présent au sein du groupe SPIE depuis 25 ans), c'est également notre expertise et notre approche humaine qui font la différence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons de forts besoins en recrutement en 2022 afin d'accompagner notre croissance », explique Millàn Jamois, responsable d'activité au sein du service Life Science de SPIE Industrie & Tertiaire - division Industrie.

Avec 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2020, l'industrie pharmaceutique française se place en 5e position au niveau mondial . Afin de conserver leur compétitivité, les acteurs du secteur pharmaceutique français s'appuient fortement sur la recherche et le développement - ce qui implique des renouvellements réguliers de leurs équipements.

Cette industrie stratégique a bénéficié des derniers plans de relances afin de soutenir sa croissance, accompagner sa transformation numérique et la doter de nouvelles capacités industrielles dans l'Hexagone. Face à ces enjeux stratégiques, la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire a développé une expertise unique sur ce secteur.

« Au sein de la division Industrie, nous avions anticipé cette progression en intégrant l'industrie pharmaceutique dans notre plan stratégique dès 2018. Cette attention particulière, déclinée via un plan d'actions et un positionnement spécifiques, nous a permis de connaître une croissance constante sur ce marché qui nécessite des partenaires d'expérience, fiables et agiles à l'image de la division Industrie », déclare Sophie Boget, chef de service Pharmacie chez SPIE Industrie & Tertiaire - division Industrie.