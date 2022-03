SPIE : prend en charge la gestion des installations techniques de Siemens Healthineers

Erlangen, le 23 mars 2022 - SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et Siemens Healthineers, leader technologique dans le secteur médical, renouvellent leur partenariat pour une nouvelle période de cinq ans. SPIE prend en charge la gestion des installations techniques des sites d'Erlangen et de Forchheim, qui couvrent ensemble une superficie nette d'environ 350 000 m².

SPIE Deutschland & Zentraleuropa et Siemens Healthineers entretiennent un partenariat de confiance qui remonte à de nombreuses années. Depuis 2004, le prestataire de services multi-techniques est responsable de la gestion des installations techniques des usines de production et des bureaux du leader technologique.

« Cette nouvelle extension témoigne de la confiance portée à l'expertise technique de SPIE. En collaboration avec Siemens Healthineers, nous nous efforçons constamment d'améliorer leurs process et leurs solutions », déclare Rainer Hollang, directeur général/COO de SPIE GmbH et directeur de la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. « Nous travaillons ensemble depuis 17 ans, avec toujours comme même objectif d'accompagner la croissance de notre client. Grâce à l'expertise de nos employés et partenaires contractuels, nous répondons aux exigences techniques de Siemens Healthineers et garantissons le bon fonctionnement, sans interruption, de leurs activités. Nous déployons des solutions numériques innovantes, accompagnées de mesures pour optimiser la consommation énergétique de leurs bâtiments », poursuit Rainer Hollang.

Michael Weinmann, responsable immobilier chez Siemens Healthineers, souligne : « une gestion technique sans faille des installations est essentielle dans nos usines qui produisent des équipements médicaux de pointe. Avec SPIE, nous avons à nos côtés depuis de nombreuses années un partenaire fiable et compétents, qui offre une expertise technique et une anticipation des besoins exceptionnelles. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat. Grâce à son savoir-faire et ses nombreuses années d'expérience, SPIE améliore constamment le fonctionnement de nos bâtiments. »

A Erlangen et Forchheim, Siemens Healthineers développe et fabrique une gamme de technologies médicales telles que des ordinateurs et des équipements de tomographie par résonance magnétique. De fait, la gestion des bâtiments doit être à la hauteur des critères techniques qui s'imposent.

« Du fait de la complexité des installations et de leurs impératifs de qualité, les exigences techniques de ces sites sont énormes. Les installations sont soumises à la réglementation de la FDA (Food and Drug Administration ), l'administration américaine en charge de la pharmacovigilance. Les fabricants de technologies médicales qui veulent vendre leurs produits aux États-Unis et dans d'autres pays sont tenus de se conformer au Règlement sur les systèmes qualité QSR de la FDA », explique Stefan Schusterschitz, chef du département Grand Comptes Siemens au sein de la division opérationnelle Efficient Facilities. « Ainsi, tout ce qui a trait directement à la qualité et à la sécurité des technologies médicales doit être évalué dans le cadre d'un système de gestion de la qualité - et cela inclut également nos services en tant que prestataire de services techniques sur site. »

Sven Tröger, chef d'équipe responsable du projet au sein du département Grands Comptes Siemens, explique : « à Erlangen et Forchheim, notre travail consiste à garantir le bon fonctionnement et une disponibilité 24 h/24 de toutes les installations techniques - en particulier dans les zones de production hautement sensibles. L'objectif est notamment de surveiller la température et l'humidité de l'air dans les espaces de production, et d'effectuer des mesures de conductivité des sols ESD dans les zones sensibles ». Le prestataire de services multi-techniques fait également suivre à ses collaborateurs des formations régulières. « Nous avons créé notre propre module QSR à cette fin, de sorte que chaque employé qui travaille pour Siemens Healthineers puisse suivre une formation QSR dédiée », précise Sven Tröger.

SPIE offre également une gamme étendue de solutions destinées à optimiser la consommation énergétique dans les bâtiments et les usines. « Nous collaborons de manière interdisciplinaire avec nos équipes d'Energy Solutions spécialisées dans la gestion de l'énergie. Ensemble, nous avons élaboré pour Siemens Healthineers une offre qui s'accompagne de mesures très efficaces pour accroître l'efficacité énergétique de leurs infrastructures », explique Sven Tröger. En enregistrant et analysant la consommation d'énergie des sites d'Erlangen et de Forchheim, les équipes de SPIE sont en mesure d'identifier et proposer à Siemens Healthineers des économies d'énergie, d'apporter les modifications nécessaires et d'augmenter ainsi la productivité des installations.