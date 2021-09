SPIE présente sur le FIC son offre cybersécurité appliquée au secteur industriel

Malakoff, le 31 août 2021 -SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, participera à la 13ème édition du Forum international de la cybersécurité (FIC) (stand F22). Aux côtés de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, et ses partenaires Stormshield, Logpoint et Kalima System, SPIE ICS présentera une offre de cybersécurité dédiée à l'industrie, un secteur devenu hautement sensible.

Une offre pour relever les défis de l'industrie 4.0

Alors que l'industrie représentait 15% des entreprises touchées par des rançongiciels en 2020 en France[1], le durcissement des systèmes de protection cyber s'impose comme une nécessité, tout en ayant une capacité de réactivité maximale en cas d'attaque. Dans cette optique, l'industrie du futur se doit de mettre en interconnexion des composants OT (operational technologies) potentiellement fragiles avec des composants IT (information technology). C'est toute l'expertise de SPIE ICS qui a conçu une approche globale « Cybersécurité as a service » à 360 autour de 4 modules principaux : la conformité, la confiance numérique, le contrôle et la surveillance ainsi que l'anticipation.

Développée aux côtés de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, l'offre a été élaborée et éprouvée au plus près des contraintes métiers et des exigences posées par l'industrie 4.0.

« Le risque cyber peut mettre à l'arrêt des chaînes de production et considérablement fragiliser les entreprises. Notre offre globale a été conçue pour répondre aux menaces qui pèsent sur ce secteur. La synergie entre nos expertises numériques et industrielles nous permet de proposer un haut niveau de protection et de réactivité adapté au contexte du client. SPIE ICS analyse en temps réel les mesures à mettre en place et alerte proactivement le client, alors que la division Industrie est en capacité d'intervenir sur site ou à distance de façon sécurisée », explique Pascal Mavric, responsable du développement de l'offre cybersécurité chez SPIE ICS.

Une démonstration de cyberattaque en direct

SPIE ICS organisera durant le FIC une mise en situation consistant en une simulation de cyberattaque en temps réel. A cette occasion, ses experts donneront des clés pour comprendre les causes et failles utilisées et des réponses concrètes pour mieux protéger les systèmes industriels.

FIC - Démonstration de cyberattaque

Mercredi 8 septembre de 14h à 14h30 - Stand F22

SPIE ICS présentera en situation les causes, failles et impacts les plus courants.