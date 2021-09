SPIE remporte le contrat de maintenance des systèmes incendie de l'Université d'Ulster

L'équipe de SPIE UK travaillera sur les quatre campus universitaires, situés à Magee (Derry/Londonderry), Coleraine, Jordanstown et Belfast. Dans le cadre du contrat, SPIE assurera la maintenance programmée et réactive, l'entretien et la réparation des alarmes incendie et l'élimination des gaz 24h/24 et 7j/7, 365 jours par an. SPIE UK procédera également à la mise à niveau des systèmes incendie, le cas échéant. Déjà prestataire de services pour la faculté, l'équipe de SPIE était parfaitement positionnée pour identifier les avantages sur mesure qu'elle pouvait offrir à l'Université d'Ulster, notamment pour les travaux de mise à niveau. Le contrat durera quatre ans, avec la possibilité de se prolonger pour quatre années supplémentaires.

L'Université d'Ulster est fière de son engagement communautaire régional et continu visant à apporter une contribution majeure au développement économique, social et culturel de l'Irlande du Nord. Dans le cadre de ses travaux avec l'université, SPIE participera également à plusieurs projets communautaires. Parmi ces derniers figurent la création de stages professionnels techniques et administratifs pour les étudiants de l'Université d'Ulster, ainsi que la participation aux événements relatifs à l'emploi organisés par l'université.

Jim Skivington, directeur général divisionnaire de SPIE UK, déclare : « nous sommes ravis d'avoir été choisis par l'Université d'Ulster en tant que prestataire de services de maintenance de ses systèmes incendie. Les connaissances approfondies de l'équipe et ses relations avec l'université ont été déterminants pour comprendre les améliorations qui devaient être apportées. Je sais que l'équipe est également très impatiente d'accompagner l'université dans ses efforts pour participer à la communauté locale et soutenir son programme d'études supérieures, en développant la nouvelle génération de professionnels dans l'environnement bâti en Irlande du Nord ».