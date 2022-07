SPIE : remporte un contrat de 5 ans pour la maintenance générale de 2 FPSO en Angola

Cergy, le 7 juillet 2022 - À l'issue d'un appel d'offres, SPIE Oil & Gas Services, filiale internationale de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et de la communication, s'est vu attribuer par TotalEnergies EP Angola un contrat de 5 ans pour la fourniture des services de maintenance générale des FPSO1 Dalia et Girassol, dans les eaux profondes de l'Angola (Bloc 17).

Dans le cadre de ce contrat, SPIE Oil & Gas Services disposera d'équipes permanentes sur chaque FPSO, ainsi que d'une équipe « campagne » et d'une équipe « préparation » à terre. Celles-ci superviseront la préparation, la supervision, l'exécution et la gestion des travaux de maintenance préventive et corrective pour toutes les disciplines (mécanique, électrique, CVC, instrumentation, packages, ICSS, PLC, etc.). Les contrats de maintenance spécifiques et l'assistance technique liés aux activités de production seront également coordonnés par SPIE.

Dans le cadre de ce contrat, les équipes déploieront des outils et des solutions numériques qui visent à augmenter la productivité, la fiabilité et à optimiser les coûts de maintenance. SPIE s'engage à assurer les services en accord avec les objectifs de TotalEnergies EP Angola en matière de protection de l'environnement et de développement durable - notamment en réduisant au minimum le torchage du gaz, en traitant l'eau de production et en limitant les émissions de polluants gazeux dans l'atmosphère. Enfin, TotalEnergies EP Angola et SPIE se donnent le même objectif « zéro accident » pour priorité absolue. Des objectifs clairs de nationalisation des postes ont également été fixés dans le contrat qui court sur 5 ans. Leur réalisation sera évaluée chaque année par TotalEnergies EP Angola.

Jeronimo Oliveira, directeur général de la branche Oil & Gas Services de SPIE en Angola, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration fructueuse avec TotalEnergies en Angola, de soutenir l'équipe dans ses projets et son développement dans le pays ». Les FPSO en eaux profondes sont situées au large des côtes angolaises, dans le Bloc 17, à environ 150 km de Luanda et à des profondeurs d'environ 1 350 m pour Girassol et 1 400 m pour Dalia.

SPIE Oil & Gas Services est présente en Angola dans le secteur du pétrole et du gaz depuis plus de 20 ans. Elle y compte des employés hautement qualifiés. « La société avait déjà fourni des services de maintenance générale sur le gisement de Dalia entre 2006 et 2016, nous sommes donc extrêmement heureux de revenir sur ce lieu historique », a indiqué Christophe Bernhart, directeur général de SPIE Oil & Gas Services.